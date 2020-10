Comunicado do Business Wire :GGPoker

GGPoker anunciou hoje que quebrou o título de recordes GUINNESS WORLD RECORDS para o maior prêmio para um torneio de pôquer on-line com um total de prêmios de US$ 27.559.500 no Evento 77 do World Series of Poker Online: $5,000 Main Event na GGPoker em 6 de setembro de 2020.

Dê uma olhada no momento em que Michael Empric, consultor oficial do Guinness World Records (Livro Guinness dos Recordes), informou ao embaixador da GGPoker, Daniel Negreanu, que o registro foi verificado e está nos livros: https://gg.gl/world_record

O Main Event de US$ 5.000 foi o torneio mais famoso do evento de 54 braceletes de ouro da Série de 2020 da World Series of Poker (WSOP) Online na GGPoker. Stoyan Madanzhiev da Bulgária derrotou o field de 5.802 jogadores para ganhar o prêmio de US$ 3.904.685 e seu primeiro bracelete do World Series of Poker. O prêmio de Madanzhiev foi o maior prêmio individual já concedido em um torneio de pôquer on-line.

O prêmio recorde de US$ 27.559.500 foi dividido entre os 728 primeiros colocados no torneio. Cada vencedor do prêmio ganhou um pagamento mínimo de US$ 11,834.

"Este título de recordes do Guinness World Records estava em nosso radar desde o início", disse Steve Preiss, chefe de Operações de Poker na GGPoker. "Os jogadores e fãs de pôquer esperam nada menos do que prêmios recordes quando se trata do World Series of Poker, e a GGPoker conseguiu exatamente isso."

O Evento Principal durou 150 horas, 9 minutos e 13 segundos, desde o primeiro flight inicial até o final da última mão. Jogadores sobreviventes de todos os flights iniciais do Dia 1 foram combinados para o Dia 2 do torneio em 30 de agosto, durante o qual o field encolheu de 1.171 jogadores para apenas 38. Uma semana depois, os 38 jogadores finais competiram por um longo Dia 3 até que Madanzhiev ganhou a mão final do torneio e reivindicou a parte do vencedor no prêmio recorde.

"Quebrar um título de recordes do Guinness World Records mostra o que acontece quando você combina a plataforma incrível da GGPoker com a marca World Series of Poker", disse Ty Stewart, diretor do WSOP. "Este será um recorde difícil de bater."

