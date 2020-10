Comunicado do Business Wire :nVent Electric plc

A nVent Electric plc (NYSE: NVT) (nVent), líder mundial em soluções para conexão e proteção elétricas, lançou hoje a plataforma de Internet das Coisas Industrial (Industrial Internet of Things, IIoT) nVent RAYCHEM Supervisor, projetada para conectar, controlar e monitorar ativos essenciais que necessitam de rastreamento de temperatura.

A primeira oferta da nova plataforma de IIoT da nVent será o nVent RAYCHEM Pipeline Supervisor, com o qual a empresa espera oferecer uma solução de software inovadora para monitoramento de rastreamento de calor "sensível a temperatura". Ele oferecerá acesso único a tendências de desempenho e ricas percepções de dados acionáveis para possibilitar a operação segura e eficiente de infraestruturas essenciais de rastreamento de calor.

"A plataforma de IIoT nVent RAYCHEM Supervisor representa o ponto máximo da experiência da nVent em projeto e implementação de infraestruturas essenciais de rastreamento de calor", afirmou Brad Faulconer, presidente do segmento de gestão térmica da nVent. "Nossa primeira oferta nessa plataforma será o nVent RAYCHEM Pipeline Supervisor, que contará com soluções de ponta em software para a manutenção preditiva de tubulações sensíveis a temperatura."

nVent RAYCHEM Supervisor e controladores Elexant

Instalado em unidades dos maiores produtores químicos e refinarias de petróleo e gás do mundo, o nVent RAYCHEM Supervisor incorpora 17 anos de experiência comprovada em exigentes aplicações industriais. O Supervisor foi projetado para programar e monitorar produtos de controle eletrônico de temperatura nVent RAYCHEM a partir de locais centralizados e remotos.

Combinados com a interface de conectividade sem fio Elexant 9200i, os controladores Elexant - lançados recentemente pela nVent - fornecem controle centralizado e conectividade permanente para otimizar a integração de dados, administrar o consumo de energia e maximizar eficiências operacionais.

nVent RAYCHEM Pipeline Supervisor

Com o nVent RAYCHEM Pipeline Supervisor, operadores e equipes de manutenção em campo poderão avaliar a vitalidade de infraestruturas de rastreamento de calor em tempo real com uma interface de usuário flexível, acessada por navegador de internet e dedicada a otimizar garantia de fluxo e reduzir custos operacionais. Ao empregar análises preditivas, o Pipeline Supervisor apresentará advertências avançadas sobre ameaças à segurança e garantirá a operação de tubulações essenciais.

Uma solução completa e pronta para uso

A nVent oferece um pacote completo e pronto para uso de produtos e serviços para todas as soluções de controle e monitoramento com recursos de projeto, engenharia e comissionamento para uma excelente implementação em campo. A oferta da empresa inclui um abrangente pacote de serviços para assegurar que os clientes contem com suporte completo após a implementação. Além disso, o nVent RAYCHEM Pipeline Supervisor será compatível com adaptações de aperfeiçoamento para que possa ser totalmente incorporado a infraestruturas já existentes.

Por meio de investimentos contínuos em pesquisa e desenvolvimento, a nVent segue na vanguarda da inovação de softwares e controladores de IIoT para todo o setor de rastreamento de calor.

Para saber mais sobre os produtos nVent RAYCHEM Supervisor, acesse raychem.nvent.com/IIoT.

Sobre a nVent

A nVent é uma importante fornecedora de soluções de conexão e proteção elétricas. Acreditamos que nossas criativas soluções elétricas possibilitam sistemas mais protegidos e um mundo mais seguro. Nós projetamos, fabricamos, comercializamos, instalamos e realizamos manutenção em produtos e soluções de alto desempenho que conectam e protegem alguns dos equipamentos, edifícios e processos essenciais mais sensíveis do mundo. Oferecemos uma ampla variedade de invólucros, conexões elétricas e soluções de gestão de fixação e temperatura a marcas líderes de mercado que são mundialmente reconhecidas por sua qualidade, confiabilidade e inovação. Nosso escritório principal está localizado em Londres, e nosso escritório de gestão se encontra em Mineápolis, Estados Unidos. Nosso robusto portfólio de marcas líderes de produtos elétricos tem mais de 100 anos de trajetória e inclui nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF e TRACER.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF e TRACER são marcas comerciais pertencentes ou licenciadas à nVent Services GmbH ou a suas afiliadas.

