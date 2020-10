Alemanha fecha centros de lazer por um mês para conter coronavírus

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, anunciou nesta quarta-feira, 28, uma série de medidas de restrição ao movimento de pessoas para conter o avanço do novo coronavírus. O governo federal consolidou acordo com líderes locais que prevê o fechamento de restaurantes, bares, cinemas e teatros pelas próximas quatro semanas. Lojas e escolas, contudo, permanecerão abertas.



"Precisamos agir, e agora, para evitar uma emergência de saúde nacional aguda", afirmou Merkel, horas depois de o país informar que teve quase 15 mil casos de covid-19 entre ontem e hoje, o maior avanço diário desde o início da pandemia.



*Com informações da Dow Jones Newswires e da Associated Press