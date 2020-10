Alemanha fecha restaurantes, setor cultural e de lazer a partir segunda-feira

A Alemanha anunciou o fechamento de restaurantes, instituições culturais e do setor de lazer a partir da próxima segunda-feira, em um novo esforço para tentar conter a segunda onda do coronavírus.

As restrições, anunciadas nesta quarta-feira, vão até o final do mês.

As reuniões podem ter no máximo 10 pessoas de duas famílias diferentes. No entanto, escolas e lojas podem permanecer abertas, explicou a chanceler Angela Merkel.

Todas as competições esportivas profissionais serão realizadas a portas fechadas, enquanto os esportes amadores estão proibidos.

Para aliviar o choque econômico nos setores afetados, o governo destinará até 10 bilhões de euros.