Superfície de gelo do Ártico registra menor nível para o mês outubro

A superfície do gelo ártico registrou o menor nível para um mês de outubro, de acordo com dados apresentados nesta quarta-feira pelo instituto meteorológico dinamarquês DMI.

"A superfície do bloco de gelo ártico é a menor já registrada para a temporada", declarou à AFP Rasmus Tonboe, especialista do DMI. De acordo com dados preliminares de satélite, a área era de 6,5 milhões de quilômetros quadrados em 27 de outubro.

"O crescimento da camada é mais lento que o habitual", acrescentou o cientista, que cita um mês de outubro "recorde" desde o início das medições por satélite em 1979.

Para os meses de outubro, a camada glacial registrou queda de 8,2% em uma década.

O motivo é um mar mais quente que o normal que impede a formação de gelo com temperaturas acima do normal de 2 a 4 graus na parte oriental do Ártico no norte da Sibéria, e de 1 a 2 graus a mais na baía de Baffin, entre a Groenlândia e o Canadá, segundo dados apresentados pelo DMI em comunicado.

Em setembro, o tamanho da superfície de gelo foi o segundo menor registrado, depois de 2012, com 4,2 milhões de km2 em 8 de setembro.