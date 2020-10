Suécia aumenta recomendações por covid-19

As autoridades de saúde suecas pediram nesta terça-feira aos moradores do sul do país que reduzam os contatos e evitem o transporte público e os espaços fechados, diante da perspectiva de aumento de novos casos de coronavírus.

A Scania, região mais ao sul do país, se junta à cidade de Uppsala, a 70 quilômetros de Estocolmo, onde os moradores são orientados desde a semana passada a evitar transporte público e contato físico com pessoas fora do núcleo familiar.

As recomendações propostas na Scania permanecerão em vigor por pelo menos três semanas.

Com grande parte da Europa apertando as medidas para conter a pandemia de covid-19, a Suécia está tentando corrigir suas medidas com sua estratégia de não aplicar confinamento ou medidas coercitivas.

O número diário de novos casos, no entanto, tem aumentado continuamente desde meados de setembro.

Na semana passada, o número de novos casos aumentou 70% em relação à semana anterior, "é um dos maiores aumentos que verificamos", explicou Anders Tegnell, epidemiologista-chefe da Agência Sueca de Saúde Pública, nesta terça-feira.

Tegnell acrescentou ainda que devem discutir com outras autoridades locais a extensão das novas recomendações a outras regiões do país.

Apesar do aumento diário de novos casos, o número de óbitos manteve-se estável nas últimas semanas. No total, com 10,3 milhões de habitantes e mais de 115.000 infecções, a Suécia registrou quase 6.000 mortes.