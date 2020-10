Ataque contra a polícia deixa cinco mortos no leste do Afeganistão

Pelo menos cinco pessoas morreram e 33 ficaram feridas na explosão de um carro-bomba, seguida por um tiroteio, em uma base policial no leste do Afeganistão, fronteira com o Paquistão, anunciou o ministério do Interior.

"Nesta manhã, às 5h50 (horário local), terroristas explodiram um carro carregado de explosivos perto de um complexo das forças especiais da polícia na cidade de Jost", disse Tariq Arian, porta-voz do Ministério do Interior.

A carga, desencadeada por um homem-bomba, foi seguida por mais dois ataques suicidas com carros-bomba, bem como um tiroteio de nove horas entre sete agressores, eventualmente mortos, e as forças de segurança, declarou Ghulam Daud Tarahkil, chefe de polícia de Jost.

Cinco policiais foram mortos e 33 outras pessoas ficaram feridas, nove delas civis, de acordo com Tarahkil.

Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque até agora.

Jost é o reduto da rede Haqqani, um desdobramento do Talibã.

A violência também atingiu Cabul nesta terça-feira. Três civis foram mortos e uma dúzia de feridos em outro ataque com uma bomba acoplada a um veículo que explodiu perto do aeroporto, disse o porta-voz da polícia Ferdaws Faramuz em um comunicado.

O Afeganistão registra um aumento da violência desde que os talibãs e o governo iniciaram em setembro negociações em Doha para acabar com décadas de guerra, mas até agora sem grandes avanços.