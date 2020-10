Ataque contra a polícia deixa dois mortos no leste do Afeganistão

Duas pessoas morreram e 23 ficaram feridas na explosão de um carro-bomba, seguida por um tiroteio, em uma base policial no leste do Afeganistão, fronteira com o Paquistão, anunciou o ministério do Interior.

Quatro combatentes inimigos morreram e dois continuavam combatendo, informou Tariq Arian, porta-voz do ministério do Interior.

"Terroristas explodiram um automóvel carregado de explosivos perto de um complexo das forças especiais da polícia na cidade de Khost", disse o porta-voz.

"Alguns criminosos tentaram invadir o complexo, mas foram impedidos", completou Arian, que confirmou as mortes de dois policiais.

Entre os 23 feridos estão 14 policiais e nove civis.

Até o momento, nenhum grupo reivindicou o ataque, mas Khost é um reduto da rede Haqqani, um braço dos talibãs, acusada pelas ações mais violentas no país, em particular o atentado com caminhão-bomba contra a zona verde de Cabul em 2017 que matou mais de 150 pessoas.