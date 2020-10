Facebook abre caminho no setor de videogames por streaming

O Facebook anunciou nesta segunda-feira (26) que a partir de agora será possível acessar vários videogames gratuitos sem a necessidade de baixá-los da plataforma, alinhando-se aos lançamentos recentes de outras grandes empresas americanas do setor digital.

Diferentemente de Google e Amazon, no entanto, a gigante das redes sociais não apresenta um serviço completo, mas oferece aos usuários a possibilidade de acessar certos títulos na nuvem, tanto do aplicativo móvel do Facebook quanto de um navegador da internet.

"Nenhum material, nem nenhum comando de jogos são necessários: suas mãos são os comandos, já que começamos com os videogames especificamente desenvolvidos para smartphones", explicou em um artigo para um blog Jason Rubin, vice-presidente do departamento de Jogos do Facebook.

Cinco títulos estão disponíveis no lançamento da versão beta do "Facebook Gaming" nos Estados Unidos: um jogo de corrida (Asphal 9: Legends), um de golfe (PGA TOUR Golf Shootout), outro de RPG (Mobile Legends: Adventure) e dois jogos de cartas (Solitaire: Arthur's Tale e WWE SuperCard).

Os games são gratuitos, mas contêm opções de compra integradas no aplicativo, bem como anúncios.

São acessíveis na internet e em dispositivos equipados com o sistema operacional móvel Android, da Google, mas por enquanto não estão disponíveis para o iOS da Apple.

A marca da maçã também trabalha atualmente no setor dos videogames em sua loja de aplicativos, a AppStore, através da qual recebe comissões pagas pelos editores.

Um sistema equivalente existe na Play Store, da Google, mas o grupo também autoriza os usuários de aparelhos equipados com Android a recorrer a outras lojas virtuais.

As grandes empresas americanas de tecnologia manifestam um interesse crescente nos videogames por streaming, como demonstram os lançamentos nos últimos meses das plataformas Stadia, da Google, e Luna, da Amazon.