Comunicado do Business Wire :NTTVC

A NTTVC anunciou hoje publicamente seu fundo de US$ 500 milhões para ajudar as startups a alcançar uma escala global rápida, aproveitando o poder da parceria. A empresa de capital de risco independente foi fundada pelo empresário e investidor Vab Goel em colaboração com o provedor global de serviços de tecnologia NTT. A empresa também está anunciando investimentos em cinco startups que oferecem inovações impactantes para empresas e consumidores: Celona, Eko, nference, Shoreline e UDP Labs.

NTTVC Founding Partner Vab Goel and Partner Fay Hazaveh Costa

A NTTVC investe amplamente em todos os estágios e setores, com ênfase no futuro da empresa, saúde digital e inovações alimentadas por IA, aprendizado de máquina e dados. Ao combinar os relacionamentos profundos de sua equipe de investimento com o alcance da NTT, a empresa oferece acesso a uma rede robusta de especialistas do setor, clientes, empresários, líderes de negócios, integradores de sistemas e provedores de serviços que podem ajudar as startups a tomar melhores decisões, mais rapidamente.

A NTT é um dos cinco principais fornecedores globais de serviços de tecnologia no valor de US$ 109 bilhões, atendendo a 75 milhões de assinantes móveis, 3 milhões de empresas e 120.000 clientes corporativos com presença local em mais de 80 países. A empresa tem uma longa história de adotar startups e ajudá-los a alcançar escala global. Ao formar uma parceria com a Goel para formar um fundo de capital de risco orientado a retornos, a NTT aprofunda seu compromisso com a construção de relacionamentos de longo prazo no ecossistema empresarial. Por sua vez, as empresas do portfólio da NTTVC têm a opção e a oportunidade de vender para, por meio e com a NTT para ajudar a expandir seus negócios.

"Nossa missão é usar a tecnologia para o bem para resolver os desafios sociais de pessoas, clientes e comunidades", disse Jun Sawada, presidente e CEO da NTT Corporation. "Sempre acreditamos que o ecossistema de startups é essencial para cumprir essa promessa, por isso escolhemos fazer parceria com a NTTVC para alimentar a próxima geração de tecnologias que mudam o mundo."

Coletivamente, a equipe NTTVC fundou, aconselhou, dimensionou e investiu em mais de uma centena de startups. Sua motivação para apoiar empreendedores decorre de suas experiências diretas como fundadores e capitalistas de risco. Antes de fundar a NTTVC, Goel foi sócio da Norwest Venture Partners por 19 anos e ajudou a construir muitas das tecnologias fundamentais da Internet de hoje como empresário, capitalista de risco e tecnólogo. A sócia Fay Hazaveh Costa trabalhou em estreita colaboração com Goel na Norwest Venture Partners e anteriormente ajudou a lançar o grupo de risco da Hewlett Packard Enterprise. Mike Koenig, Sócio de Desenvolvimento de Portfólio, é um experiente líder de vendas e desenvolvimento de negócios que foi um dos primeiros executivos em duas startups apoiadas por Goel. Koenig apoia empresas do portfólio NTTVC por meio de conexões impactantes com a rede da empresa.

"Ainda estamos no início de uma transformação digital que está afetando todos os setores e criando oportunidades sem precedentes para startups", disse Vab Goel. "Temos paixão em nos associar a empreendedores em todas as fases de sua jornada para construir empresas de impacto."

"A NTTVC oferece aos empreendedores o melhor dos dois mundos: um modelo de investimento independente e ágil aliado ao acesso exclusivo à nossa rede global", disse Fay Hazaveh Costa. "Esta combinação poderosa dá às startups uma verdadeira vantagem competitiva em escala e concretização de sua visão."

Sobre a NTTVC

A NTTVC é uma empresa independente de capital de risco formada em colaboração com a NTT. Aproveitando uma estratégia única com foco em parceria e uma profunda rede da indústria, a NTTVC abre portas para relacionamentos que podem ajudar as startups a alcançar escala global. Com seu fundo inaugural de US$ 500 milhões, a empresa investe amplamente em startups de tecnologia de todos os estágios e setores, com ênfase no futuro da empresa, saúde digital e inovações alimentadas por IA, aprendizado de máquina e dados. A NTTVC está sediada no Vale do Silício. Saiba mais em nttvc.com.

