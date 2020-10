Comunicado do Business Wire :i2c Inc.

i2c Inc., provedor líder de pagamento digital e tecnologia bancária, anunciou hoje um movimento importante em suas operações nas Américas, indicando Miguel Olvera como seu Diretor Regional de Desenvolvimento de Negócios, México. Olvera será responsável por acelerar os esforços de expansão no mercado, incluindo a liderança de alianças estratégicas com bancos, fintechs, comerciantes e outros participantes do ecossistema de terceiros.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20201026005922/pt/

Leading provider of digital payment and banking technology, i2c, brings on Miguel Olvera. Former Citibanamex payment executive to spearhead growth in the key Americas market. (Photo: Business Wire)

Olvera traz mais de 13 anos de experiência em serviços financeiros internacionais e pagamentos, incluindo o desenvolvimento e introdução de novos produtos no mercado. O trabalho anterior de Olvera incluiu vários cargos de desenvolvimento de produtos e negócios com Citibanamex, a maior instituição financeira do México, e mais recentemente o estabelecimento da presença da Wirecard no mercado.

"Miguel traz consigo uma riqueza de pagamentos e conhecimento fintech, experiência e contatos em um dos mercados mais robustos e promissores do mundo", disse Kevin Fox, EVP, chefe de vendas - Américas da i2c Inc., acrescentando: "O clima atual e o potencial para inovação em pagamentos no México e na ALC em geral é facilmente subestimado. Ter Miguel a bordo é um passo fundamental para ser o parceiro e plataforma de escolha para os próximos visionários de produto do país e da região."

Antes de ingressar na i2c, Olvera passou quase uma década no líder de mercado Citibanamex em várias funções de cartão de crédito, banco comercial, gestão de caixa e investimento, incluindo grandes iniciativas de crescimento e migrações de cartão, otimizações de processos, bem como desenvolvimento de produtos e implementações. Posteriormente, ele atuou por três anos como gerente nacional da Wirecard México, onde liderou a empresa no estabelecimento de sua presença no mercado, incluindo a promoção de importantes oportunidades de emissão e aquisição.

"Ingressar na i2c em um momento em que as expectativas do cliente no México estão aumentando não poderia ser mais empolgante", disse Olvera, acrescentando: "No processo que me levou a ingressar na empresa e desde então, comecei a apreciar o que uma plataforma verdadeiramente digital e configurável pode significar para o nosso mercado e as possibilidades que ele pode oferecer em termos de mudança na forma como projetamos, entregamos, evoluímos e gerenciamos produtos ao longo de seus ciclos de vida ", acrescentou.

Sobre a i2c, Inc.

A i2c é uma fornecedora global de soluções de pagamento e serviços bancários altamente configuráveis. Utilizando a "tecnologia modular" exclusiva da i2c, os clientes podem criar e gerenciar um amplo conjunto de soluções para crédito, débito, pré-pago, empréstimos e muito mais, tudo com facilidade, rapidez e eficiência de custo. A i2c oferece flexibilidade, agilidade, segurança e confiabilidade sem paralelos a partir de uma única plataforma de software como serviço (SaaS). Fundada em 2001 e sediada no Vale do Silício, a tecnologia de nova geração da i2c ajuda milhões de usuários em mais de 200 países e territórios, em todos os fusos horários. Para saber mais, acesse www.i2cinc.com e siga-nos em @i2cinc.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201026005922/pt/

Heather Clifton hclifton@i2cinc.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.