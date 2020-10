Tempestade tropical Zeta se aproxima do Caribe mexicano

A tempestade tropical Zeta se aproximava nesta segunda-feira (26) do Caribe mexicano e poderia virar furacão antes de tocar o solo na península de Yucatán, atingida dias atrás pela tempestade Delta.

O boletim das 15H00 GMT (12h de Brasília), do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) destacava que Zeta estava 230 km a sudeste da ilha mexicana de Cozumel e registrava ventos de 110km/h.

"Prevê-se o fortalecimento e espera-se que Zeta vire furacão mais tarde hoje", informou o NHC.

O instituto acrescentou que está previsto que a tempestade perca força à medida que avançar sobre a Península de Yucatán - onde se situam os populares balneários de Cancún, Riviera Maya e Tulum - esta noite e na terça cedo.

Posteriormente, ganhará força à medida que se deslocar sobre as águas do Golfo do México.

O estado de Quintana Roo, onde estão os balneários do Caribe mexicano, declarou alerta laranja e ordenou a suspensão das atividades de trabalho. Além disso, pediu aos moradores e turistas que se refugiem em casa ou em seus hotéis.

Em Cancún, alguns banhistas desfrutavam das últimas horas de praia antes da chegada da tempestade.

Mayra Sánchez, estudante espanhola de 26 anos, disse estar despreocupada com o Zeta, ao afirmar que conhecidos seus lhe disseram que não ganharia força.

"Amigos meus me disseram que não é preciso se preocupar, temos que aproveitar cada instante deste lugar maravilhoso, embora não possamos entrar no mar", disse à AFP.

No centro da cidade, no entanto, os moradores compravam provisões, além de madeira e fita isolante para proteger as janelas. Nos postos de gasolina, carros faziam fila para abastecer.

"A gente se previne com o que dizem. É melhor prevenir porque daquela vez com o [furacão de categoria 5] Wilma, sofremos muito sem água, sem luz, sem ter o que comer", contou Lucía Castro, mexicana residente há 19 anos em Cancún, lembrando do furacão que castigou o balneário em 2005.

Na madrugada de 7 de outubro, o furacão Delta tocou o solo perto de Cancún com categoria 2 (de 5) da escala Saffir-Simpson, sem deixar vítimas, apenas danos materiais.

A passagem de furacões e tempestades representa um novo golpe para estes balneários, que viram cair dramaticamente a chegada de visitantes pela pandemia de covid-19. O turismo representa mais de 8% do PIB do México.

A temporada de furacões 2020 no Atlântico registra recorde de atividade, visto que Zeta já é a 28ª tempestade. Esgotados os nomes previstos para estes fenômenos, os meteorologistas começaram a identificá-los com letras do alfabeto grego.