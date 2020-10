Ex-soldados guatemaltecos bloqueiam estradas e exigem indenizações

Centenas de ex-militares bloquearam ao menos 15 trechos de estradas na Guatemala para exigir um ressarcimento por seus serviços durante a guerra civil, que deixou milhares de mortos entre 1960 e 1996.

Os manifestantes exigem ao Congreso a aprovação da denominada Lei de Dignificação do Soldado Guatemalteco e suas Famílias, segundo seus líderes.

Além disso, cerca de 150 ex-militares protestaram em frente à sede do Congresso na capital.

Embora a maioria dos bloqueios tenham sido levantados após um diálogo com as forças de segurança, em um trecho no departamento de Retalhuleu (sul) os manifestantes lançaram pedras às forças de ordem, que responderam com gás lacrimogêneo, disse à imprensa Jorge Aguilar, porta-voz da polícia.

Ele explicou que o confronto se iniciou pela rejeição dos ex-militares em desbloquear a passagem.

Ao menos 10 manifestantes foram detidos pelos incidentes neste departamento, próximo à fronteira com o México.