Comunicado do Business Wire :Dahua Technology

Dahua Technology, líder mundial no fornecimento de serviços e soluções inteligentes de IoT para vídeos, patrocinou um evento informativo e dois seminários virtuais organizados pela Omdia. O tema dos seminários virtuais realizados em 22 de outubro é Resolvendo Desafios de Segurança: Câmeras de Rede da Próxima Geração.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20201026005685/pt/

(Photo: Business Wire)

Omdia é a nova potência global de pesquisa de tecnologia, estabelecida em 2019 com a combinação das marcas de pesquisa da Informa Tech (Ovum, Heavy Reading e Tractica) e o portfólio de pesquisa de tecnologia IHS Markit adquirido. Colaborando com a Dahua Technology, o abrangente seminário virtual atraiu cerca de 1200 inscrições. O público é formado por especialistas de vários setores, como energia, finanças, educação, governo, varejo, etc. Com especialistas em eventos de seminários virtuais, Simon Nash, gerente sênior de vendas de projetos da Dahua Technology, e os analistas Josh Woodhouse e Tommy Zhu da Omdia, compartilharam suas percepções sobre as novas tendências de câmeras de tecnologia e como estão sendo utilizadas para enfrentar os desafios de segurança física do usuário final. Ao final, realizaram uma sessão de perguntas e respostas ao vivo.

"Hoje em dia, os usuários finais de segurança estão enfrentando mais desafios e os cenários de aplicativos estão se tornando mais exigentes. Os sistemas de segurança tradicionais estão tendo problemas para se atualizar. Para enfrentar os desafios de segurança do usuário final, a Dahua Technology lança uma inovadora Solução de Câmera Três em Um, também conhecida como TiOC, que oferece o monitoramento em cores 24 horas por dia, 7 dias por semana, dissuasão ativa e alarme preciso habilitado para IA. É adequado a quase todas as aplicações de segurança onde uma câmera fixa é necessária", disse Simon Nash.

"Este evento virtual destacou alguns dos principais desafios que os usuários de câmeras de vigilância enfrentam. A Omdia apresentou percepções sobre a tecnologia disponível no mercado que podem mitigar estes desafios", acrescentou Josh Woodhouse.

"Muitos dos desafios que os usuários finais enfrentam podem ser atendidos por tecnologias existentes no mercado. Cada vez mais modelos de câmeras estão integrando tecnologias interessantes para serem mais eficazes. Fazer mais em uma única câmera é um tema que estamos observando na próxima geração de câmeras", disse Tommy Zhu.

Ao oferecer monitoramento em cores 24 horas por dia, 7 dias por semana, dissuasão ativa e IA com câmeras WizSense IP, câmeras HDCVI 6.0 e XVRs, além das próximas câmeras PTZ, a TiOC é ideal para vilas, lojas, armazéns, pistas de incêndio e outros cenários de aplicação semelhantes. Para assistir à gravação completa do seminário virtual, clique aqui. Você também pode baixar o evento informativo gratuitamente ao clicar aqui. Com sua missão de "Permitir uma sociedade mais segura e uma vida mais inteligente", a Dahua Technology continuará a se concentrar em "Inovação, Qualidade e Serviço" a fim de atender suas parcerias e clientes em todo o mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201026005685/pt/

Vivid Gu Gu_jun1@dahuatech.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.