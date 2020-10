Comunicado do Business Wire :Yiwu Fair

A 26ª Feira internacional de commodities (Padrões) da China Yiwu foi concluída em Yiwu em 25 de outubro de 2020. Como a primeira exposição de comércio exterior em grande escala apresentada tanto on-line quanto off-line na China em meio à prevenção e controle de epidemias regulares, a Feira de Yiwu 2020 forneceu mais de 3.400 padrões estandes com uma área de exposição de 100.000 metros quadrados no Yiwu International Expo Center e atraiu quase 2.000 empresas de 19 províncias, municípios e regiões autônomas, cobrindo categorias de hardware, instalações eletromecânicas, aparelhos eletrônicos e elétricos, necessidades diárias, artesanato e ornamentos, artigos de papelaria e artigos de escritório, brinquedos, produtos esportivos e ao ar livre, malhas e embalagens para presentes.

A Feira atraiu um total de 106.000 visitantes off-line e 160 milhões de visualizações on-line. Sete sessões de matchmaking on-line no exterior foram realizadas visando o Reino Unido, Malásia, Chile, etc., e alcançaram um volume de negócios pretendido de US$ 4,66 milhões.

Enquanto expandia o mercado internacional, a Feira de Yiwu deste ano também não poupou esforços para impulsionar o mercado interno. 42.000 compradores profissionais nacionais fizeram check-in na Feira, um aumento de 8% em relação ao ano passado.

Mais de 50% das exposições são marcadas como "dentro dos padrões", cobrindo todas as dez principais categorias de exposição. Durante a Feira, um total de 20 padrões nacionais foram emitidos, incluindo "Garrafas de leite e bicos para bebês e crianças pequenas" e "Requisitos técnicos para têxteis ecológicos".

É importante notar que este ano, a Feira de Yiwu dedicou especialmente 19 estandes de redução da pobreza a essas empresas em áreas rurais, com o objetivo de promover suas vendas no mercado interno e externo. Durante a Feira, as 12 empresas receberam pedidos e pretendem pedidos no valor de cerca de US$ 2 milhões.

Uma série de outras atividades foram realizadas durante a Feira, como o Simpósio de Tendências de Mercado sob a Era de "Dupla Circulação", a Conferência de "Belt and Road" China (Yiwu) World Small Commodities Innovation-Driven Development Conference, 2020 International Small Commodities Creative Design Competition, 2020 Yiwu Daily Necessities Procurement Summit for Retail Enterprise e 2020 Yiwu Live E-commerce Entrepreneurship and Innovation Competition.

