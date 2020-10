EUA apela da decisão da OMC sobre tarifas punitivas contra China

Os Estados Unidos apelaram à Organização Mundial do Comércio (OMC) a sua condenação às tarifas punitivas impostas por Washington à China no início da guerra comercial entre as duas potências.

Washington fez o anúncio durante uma reunião do Órgão de Solução de Controvérsias (OSC) da organização com sede em Genebra, disse um porta-voz da OMC.

O OSC denunciou a ilegalidade dessas tarifas punitivas em 15 de setembro.

Este caso, apresentado pela China à OMC em 2018, incide sobre uma parte das tarifas alfandegárias impostas pelo governo Donald Trump sobre produtos chineses, especificamente mais de 250 bilhões de dólares.

Essas tarifas punitivas marcaram o início de uma guerra comercial entre os dois gigantes econômicos e foram uma das marcas registradas da presidência de Trump.

Washington e Pequim concluíram posteriormente um acordo comercial, que está em grande parte paralisado.

A decisão foi muito aguardada, pois é um dos primeiros veredictos da OMC sobre a guerra comercial.

O órgão de apelação da OMC geralmente tem três meses para emitir seu relatório.

No entanto, este órgão, cuja nomeação de juízes está bloqueada por Washington, não está operacional desde dezembro de 2019 por falta de magistrados suficientes.