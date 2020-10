Vacina AstraZeneca/Oxford induz 'resposta imunológica promissora'

O laboratório farmacêutico britânico AstraZeneca anunciou nesta segunda-feira (26) que sua vacina em desenvolvimento contra a covid-19 induz uma reposta imunológica promissora em jovens adultos e idosos.

"É promissor observar as respostas imunológicas semelhantes entre idosos e jovens adultos", disse um porta-voz da AstraZeneca, que trabalha na vacina em colaboração com a Universidade de Oxford.

"Os resultados comprovam as evidências sobre a segurança e a resposta imunológica da vacina", destacou disse o grupo.

A Universidade de Oxford destacou que os dados procedem dos primeiros testes clínicos, que são conhecidos como fase 2.

A vacina está atualmente na fase de ensaios clínicos mais amplos, denominados de fase 3, a etapa anterior à autorização pelas autoridades.

Os ensaios clínicos também foram retomados nos Estados Unidos, o único país onde estava suspenso desde que o um participante ficou enfermo há mais de seis semanas, anunciou a AstraZeneca na sexta-feira.

Os resultados do ensaio do projeto, um dos mais avançados do mundo, são esperados para este ano.

É um dos 10 que estão sendo testados em dezenas de milhares de voluntários em um ensaio de fase 3, ao lado de projetos americanos, chineses e um russo.

Esta vacina é uma das que gera mais expectativas. O grupo farmacêutico vendeu com antecedência centenas de milhões de doses em vários continentes e estabeleceu parcerias com outros produtores para que as doses sejam produzidas localmente.

A demanda estimada alcança bilhões de doses.

No Reino Unido, o ministro da Saúde Matt Hancock afirmou à rádio BBC 4 que "a maior parte da implementação" de uma vacina contra o coronavírus pode ocorrer antes do próximo verão europeu (inverno no Brasil).

Ele não descartou a possibilidade de algumas pessoas já poderem recebê-la antes do Natal.