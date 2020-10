Catalunha estuda confinamento domiciliar de fim de semana

O governo regional da Catalunha estuda decretar um confinamento domiciliar nos finais de semana para conter a pandemia de coronavírus que provocou a aplicação de um toque de recolher em quase toda Espanha.

"É um cenário que está sobre a mesa, porque durante o fim de semana é quando há mais interação social", disse a porta-voz do governo regional, Meritxell Budó, ao ser questionada sobre esta opção em uma entrevista à rádio pública catalã.

Os contágios dispararam recentemente nesta região, na linha do que foi registrado no território nos últimos dias, quando a Espanha se tornou o primeiro país da União Europeia a passar de um milhão de pessoas infectadas com covid-19.

No domingo, o governo espanhol decretou estado de alerta e impôs toque de recolher noturno em todo país, com a exceção das ilhas Canárias.

Até o momento, o decreto não contempla um confinamento domiciliar como o implantado na primeira onda do coronavírus e aplicado durante esta segunda onda em países como Israel, Irlanda, ou na região britânica de Gales.

"Temos de evitar o confinamento total do mês de março, a não ser que seja estritamente necessário e seja a única opção. Portanto, temos que ir explorando diferentes cenários, e um deles pode ser este", disse a porta-voz do governo catalão.

Na Espanha, as competências na área de saúde recaem nos governos das 17 regiões autônomas, embora o Executivo central possa aprovar diretrizes gerais como o toque de recolher noturno.