Armênia e Azerbaijão anunciam novo cessar-fogo de 4 semanas

A disputa pela região de Nagorno-Karabakh continuou neste domingo, 25, mas Armênia e Azerbaijão reiteraram seu compromisso para uma resolução pacífica do conflito que já dura décadas e concordaram com uma terceira tentativa de estabelecer um cessar-fogo após quatro semanas de hostilidades.



O acordo foi anunciado em comunicado conjunto dos governos de Estados Unidos, Armênia e Azerbaijão. Duas tentativas anteriores, intermediadas pela Rússia, incluindo uma no fim de semana passado, se desgastaram imediatamente após começarem, com os dois lados se acusando de violações.



O Secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, afirmou pelo Twitter neste domingo, 25, que os EUA facilitaram uma "negociação intensa" e que os ministros das relações exteriores da Armênia, Zohrab Mnatsakanyan, e do Azerbaijão, Jeyhun Bayramov, "se comprometeram a implementar e cumprir o cessar-fogo" que entra em vigor nesta segunda-feira. Fonte: Associated Press.