Kamala Harris visitará o Texas na reta final da campanha presidencial dos EUA

A senadora democrata Kamala Harris, candidata a vice-presidente na chapa de Joe Biden, fará campanha no Texas durante a última semana da eleição presidencial. Um membro da campanha afirmou que ela estará no estado na sexta-feira, 30. Não foram divulgados mais detalhes sobre a viagem.



O Texas é um dos 17 estados que a campanha de Joe Biden está buscando. Candidatos republicanos à presidência venceram o estado em todas as eleições desde 1980, mas democratas reduziram a diferença nos últimos anos.



A viagem de Harris ao Texas ocorrerá após paradas na Georgia, outro estado tradicionalmente republicano que democratas veem como uma possível conquista este ano, e Michigan, onde o presidente Donald Trump teve sua vitória mais apertada em 2016. Na terça-feira, ela deve fazer campanha em Nevada.



A entrada do Texas na agenda de Harris mostra os diversos caminhos para a vitória da campanha de Biden. Harris tem focado em mobilizar, principalmente, eleitores negros. Houston e Dallas estão entre as cidades no Texas com grande população de negros.