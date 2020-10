Subúrbio do Arizona que votou em Trump pode levar imigrante democrata ao Congresso

Hiral Tipirneni diz ser resultado do chamado sonho americano: esta imigrante indiana, que chegou aos Estados Unidos criança e tornou-se médica, agora busca chegar com os democratas ao Congresso, representando um subúrbio do Arizona que sempre teve um voto republicano.

Tarefa impossível? As pesquisas não se atreveram a projetar um vencedor, uma surpresa para este distrito onde o atual representante, David Schweikert (desde 2013), obteve há dois anos nas últimas eleições 10 pontos de vantagem, a mesma que Trump obteve lá em 2016.

O sexto distrito do Arizona (sudoeste) abrange parte do condado de Maricopa, onde está Phoenix, a maior cidade, e é determinante nos resultados eleitorais de todo o estado: seis em cada 10 eleitores do estado votam lá.

"É o maior condado pendular em toda a nação", disse à AFP Tipirneni, de 53 anos, em seu comando de campanha. "Temos a capacidade não só de impactar este distrito, mas também de impactar o restante do país dependendo do que acontecer no Arizona".

O Arizona será decisivo nas eleições dos Estados Unidos entre mudanças demográficas importantes que tendem a favorecer o Partido Democrata - como um crescimento acelerado das áreas urbanas, uma presença maior de eleitores jovens com educação universitária, assim como uma grande comunidade latina - mas também há muitos conservadores moderados que, decepcionados com Trump, optarão por dar as costas ao partido.

"Este distrito é de pensadores independentes", que "não estão buscando alguém que vá impulsionar apenas a linha de um partido, como faz meu oponente", quem descreve como um "braço da extrema direita do Partido Republicano".

- "Não desistam!" -

O silêncio que se respira no comando da campanha é a demonstração de como a pandemia de coronavírus impactou esse processo eleitoral, no qual os eventos virtuais tornaram-se a regra... ao menos entre os democratas.

"Sinto falta de bater em portas, ter encontros presenciais, falar com as famílias... Falta esse elemento pessoal, mas temos que fazer o que é mais seguro para as pessoas", acrescentou Tipirneni.

"Sou o resultado do sonho americano", afirmou a médica de 20 anos de experiência em uma reunião via Zoom com um grupo de voluntários que chamariam eleitores em seu nome. O Arizona começou a votar em 7 de outubro.

"Não desistam", pediu antes de despedir-se neste encontro em que participou Bradley Whitford, uma das estrelas do drama político "The West Wing".

Tipirneni começou a expor seu plano político, cuja prioridade passa pelo sistema de saúde, em sintonia com a bandeira democrata nesta campanha.

Entre a covid-19 e a consequente crise econômica, "acredito que é a hora perfeita para que um médico de emergências intervenha e diga: estabilizemos a situação, detenhamos a hemorragia, proporcionemos um alívio imediato. E depois armaremos um plano a longo prazo", destacou.

Entretanto, Tipirneni, assim como o restante dos candidatos democratas no Arizona, se esforça para mostrar-se no centro, livre de qualquer laço partidário.

"A maioria dos americanos estão em algum lugar no meio" e "eu também estou nesse espaço intermediário", afirmou. "É preciso planejar soluções pragmáticas e depois implementá-las. Não tem nada a ver com partido, com ideologia".