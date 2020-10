Trump: vamos cortar impostos para classe média ainda mais em um 2º mandato

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu cortar impostos para a classe média "ainda mais" caso seja reeleito nas eleições de 3 de novembro. Em um comício em Pensacola, na Flórida, ele voltou a criticar o rival na disputa pela Casa Branca, o democrata Joe Biden, que já prometeu elevar os tributos cobrados das empresas.



Assim como em um comício realizado mais cedo em The Villages, também na Flórida, o republicano disse que Biden quer "acabar" com o setor de petróleo no país. O tema ganhou espaço na campanha após o ex-vice de Barack Obama defender a transição para energias limpas no debate realizado na quinta-feira, 22.



Trump disse que a eleição é uma escolha entre um "boom econômico", caso ele vença, e mais quarentenas pelo país para combater a covid-19, caso a vitória seja dos democratas. O atual chefe da Casa Branca também voltou a culpar a China pela pandemia e disse que Pequim não deveria ter deixado o coronavírus se espalhar pelo mundo.