AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 24 DE OUTUBRO DE 2020 ATÉ SÁBADO, 31 DE OUTUBRO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 24 DE OUTUBRO DE 2020

América

(+) Bucks County (Estados Unidos) - Biden fala sobre economia em visita ao estado-chave da Pensilvânia -

(+) WEST PALM BEACH (Estados Unidos) - Previsão de voto antecipado de Donald Trump nas presidenciais -

(+) LOS ANGELES (Estados Unidos) - Primeiro dia de votação antecipada na Califórnia -

(+) LUMBERTON (Estados Unidos) - Trump discursa para simpatizantes na Carolina do Norte - 14H30

(+) Circleville (Estados Unidos) - Trump faz comício no estado pêndulo de Ohio - 18H00

(+) WAUKESHA (Estados Unidos) - Trump faz comício de campanha no estado pêndulo do Wisconsin - 20H30

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - 75º aniversário das Nações Unidas -

(+) PITTSBURGH (Estados Unidos) - Ato de campanha do democrata Bernie Sanders na Pensilvânia em apoio a Biden -

(+) MIAMI (Estados Unidos) - Obama faz campanha por Biden na Flórida -

(+) ESTADOS UNIDOS - Trump intensifica campanha com comícios em três comícios em estados pêndulo -

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Primeiro dia de votação antecipada em Nova York -

Europa

STEPANAKERT (Azerbaijão) - Combates em Nagorno-Karabakh - (até 25 de Outubro)

BARCELONA (Espanha) - Catalunha fecha bares e restaurantes - (até 29)

(+) LONDRES (Reino Unido) - GB e UE iniciam diálogos estagnados sobre comércio pós-Brexit - (até 25)

PARIS (França) - Comissão Nacional de Inquérito sobre a gestão da epidemia de coronavírus - (até 31 de Dezembro)

PARIS (França) - Feira do Chocolate de Paris - (até 25)

DOMINGO, 25 DE OUTUBRO DE 2020

América

CHILE - Referendo sobre mudança da Constituição herdada da época da ditadura de Pinochet -

(+) MANCHESTER (Estados Unidos) - Trump faz comício de campanha na maior cidade de New Hampshire - 15H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Entrevistas de Trump e Biden vão ao ar na CBS - 21H00

(+) CCS (Venezuela) - Simulação para eleições legislativas venezuelanas, previstas para 6 de dezembro -

Europa

BERLIM (Alemanha) - Cúpula Mundial da Saúde 2020 - (até 27)

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Oração do Angelus do Papa na Praça de São Pedro - 07H00 (até 1 de Novembro)

Oriente Médio e África do Norte

DUBAI (Emirados Árabes Unidos) - 71º Congresso Internacional de Astronáutica - (até 29)

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - China Fashion Week - 02H00 (até 1 de Novembro)

SEGUNDA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2020

América

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Conferência do 75º aniversário da ONU -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Senado vota nomeação à Suprema Corte, Coney Barrett -

(+) BALTIMORE (Estados Unidos) - Primeiro dia de votação antecipada em Maryland - 09H00

VANCOUVER (Canadá) - Audiências de extradição são retomadas para diretora da Huawei Meng Wanzhou - 19H00 (até 30)

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Partido Comunista Chinês realiza quinta plenária - (até 29)

TERÇA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2020

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 12H00

Europa

CANNES (França) - Versão reduzida do Festival de Cannes - (até 29)

QUARTA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2020

Europa

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Audiência geral do Papa com um público limitado - 05H30

QUINTA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2020

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Governo dos EUA divulga dados semanais de pedidos por seguro-desemprego - 10H30

Europa

(+) GENEBRA (Suíça) - Coletiva de imprensa da OMS sobre a pandemia de covid-19 - 13H00

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Líderes da UE celebram videoconferência sobre recidiva da covid-19 - 15H30

(+) FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - Coletiva de imprensa do BCE sobre a política monetária da zona do euro - 11H30

SEXTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2020

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desemprego -PNAD Mês Ref: agosto - 10H00

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desemprego - PNAD Mês Ref: setembro - 10H00

BRASÍLIA (Brasil) - Superávit Fiscal ( Estatísticas da Política fiscal) Ref: Mês Setembro - 11H30

(+) ARGENTINA - Diego Maradona completa 60 anos -