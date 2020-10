Trump anuncia que Israel e Sudão vão normalizar relações

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (23) a normalização das relações diplomáticas entre Israel e Sudão, afirmando que os dois países fizeram as "pazes".

Jornalistas na Casa Branca presenciaram uma conversa telefônica no Salão Oval entre Trump e os líderes israelenses e sudaneses.

Fizeram "as pazes", disse Trump.

"Sudão e Israel concordaram com a normalização das relações, outro passo importante para a construção da paz no Oriente Médio com outra nação que se soma aos Acordos de Abraão", envolvendo Bahrein e Emirados Árabes Unidos, tuitou Judd Deere, assistente de Trump.

Trump, em campanha para sua reeleição, afirmou que está preparando "muitos, muitos outros" acordos.

"Estamos expandindo o círculo da paz tão rápido, graças à sua liderança", disse ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

"Temos ao menos cinco países que se querem se juntar", acrescentou Trump.

Antes do Sudão, Emirados Árabes Unidos e Bahrein normalizaram suas relações com Israel. O presidente disse também que espera que os sauditas se juntem às normalizações.

Pouco antes, a Casa Branca havia anunciado a intenção de Trump de retirar o Sudão da lista de Estados que apoiam o terrorismo.

O primeiro-ministro sudanês, Abdallah Hamdok, agradeceu a Trump na ligação e saudou o grande impacto que esta medida terá na economia sudanesa.

Desde a queda do regime de Omar al-Bashir em abril de 2019, o Sudão está governado por um governo de transição em que militares e civis compartilham o poder até as eleições previstas para 2022.

Esse governo enfrenta dificuldades econômicas com uma forte desvalorização da libra sudanesa. Por conta disso, pediu aos Estados Unidos para retirar o Sudão da lista de países que apoiam o terrorismo, considerado um obstáculo para os investimentos.

A Casa Branca disse que, como parte do acordo para sair da lista, o governo de transição do Sudão depositou US$ 335 milhões para compensar os sobreviventes e familiares dos ataques contra Estados Unidos, que ocorreram quando o ex-ditador Omar al-Bashir acolheu o Al-Qaeda.

O movimento islâmico palestino Hamas se pronunciou hoje e disse que a normalização entre Israel e Sudão é um "pecado político" que prejudica tanto os palestinos quanto os sudaneses.

"É um pecado político que prejudica o povo palestino e sua justa causa, prejudica também o interesse nacional do Sudão (...) e beneficia apenas [Benjamin] Netanyahu", o primeiro-ministro israelí, declarou Hazem Qasem, porta-voz oficial do Hamas, o movimento no poder na Faixa de Gaza.

- Visita de Israel -

Na quinta-feira, fontes israelenses informaram à AFP, sob anonimato, que uma delegação de Israel visitou Cartum no dia anterior para discutir a normalização das relações entre os dois países. Na capital sudanesa, uma fonte do governo confirmou à AFP a "visita de uma delegação conjunta americana e israelense, que se reuniu com o presidente do Conselho Soberano, Abdel al-Burhan, para discutir a normalização das relações entre Sudão e Israel".

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, reuniu-se na quinta-feira com o primeiro-ministro Abdullah Hamdok, que "aplaudiu" os "esforços feitos até agora para melhorar as relações entre o Sudão e Israel", anunciou seu porta-voz em Washington.

Segundo o jornal mais vendido em Israel, "foi alcançado um acordo entre o chefe do Conselho Soberano, o general Abdel Fatah al-Burhan, e o primeiro-ministro, Abdallah Hamdok, que até agora se opôs à normalização (das relações) com Israel", escreveu o "Yediot Aharonot", informando sobre as negociações secretas em Cartum.