Comunicado do Business Wire :Bentley Systems, Incorporated

A Bentley Systems, Incorporated, (Nasdaq: BSY), a empresa de software de engenharia de infraestrutura, anunciou os vencedores do Prêmio Year in Infrastructure 2020. O programa reconhece o trabalho extraordinário dos usuários da Bentley que desenvolvem projetos, construções e operações de infraestrutura em todo o mundo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20201023005461/pt/

Todos os vencedores, finalistas e indicados à Premiação Year in Infrastructure 2020 serão incluídos no 2020 Infrastructure Yearbook, que será publicado no início de 2021. (Photo: Business Wire)

Dezesseis painéis de júri independentes selecionaram os 57 finalistas entre as mais de 400 indicações apresentadas por mais de 330 organizações de mais de 60 países.

A Bentley Systems divulgou os 19 vencedores do PrêmioYear in Infrastructure 2020 e os 14 vencedores dos prêmios de Reconhecimento Especial no dia 21 de outubro durante a Conferência Year in Infrastructure 2020, realizada virtualmente para a primeira vez. Para ver a apresentação dos projetos dos finalistas do Prêmio Year in Infrastructure 2020, incluindo dois projetos brasileiros, clique aqui.

Os vencedores dos prêmios de Reconhecimento Especial da Premiação Year in Infrastructure 2020 são:

Avanço da Modelagem e Performance dos Ativos de PontesUlsan National Institute of Science and Technology (UNIST) Uma Ponte com Relógio SmartUlsan, Ulju-gun, Coreia do Sul

Avanço de Modelagem e Performance de Ativos IndustriaisThe Institute of Engineering and Ocean Technology/Oil and Natural Gas Corporation Limited Desafios na Extensão da Vida Útil de Plataformas Antigas ao Longo da Costa Ocidental da ÍndiaMumbai, Índia

Avanço no Projeto e Longevidade de AtivosHDR Ponte Marc BasnightCondado de Dare, Carolina do Norte, Estados Unidos

Abrangência Industrial dos Gêmeos DigitaisVolgogradnefteproekt, LLC Suporte à Construção do Complexo de Processamento de Gás Contendo EtanolUst-Luga, São Petersburgo, Rússia

Abrangência dos Gêmeos Digitais de TransportePT. WASKITA Karya (Persero) Tbk Instalações Ferroviárias de Manggarai a Jatinegara: Pacote A - Fase II (Linha principal II)Jacarta do Sul, Jacarta, Indonésia

Abrangência dos Gêmeos Digitais UrbanosJSTI Group Co., Ltd. Projeto de Transformação Rápida da Avenida HengjiangNanjing, Jiangsu, China

Abrangência em um ambiente de dados conectadoAutoridade de Rodovias e Transporte (RTA) Implementação do Sistema de Informações Colaborativas - Ambiente Comum de Dados dos Ciclos de Vida CompletosDubai, Emirados Árabes Unidos

Avanço da Virtualização através de Gêmeos DigitaisNetwork Rail Superando desafios durante o isolamento do COVID-19País de Gales e região oeste, Reino Unido

Avanços dos Fluxos de Trabalho de Realidade MistaLiaoning Water Conservancy and Hydropower Survey and Design Research Institute Co., Ltd. Projeto da Estação de Bombeamento Subterrâneo de Chaoyang do Sistema de Abastecimento de Água LXB Fase IIChaoyang, Liaoning, China

Avanço das Entregas Baseadas em Modelos de Gêmeos DigitaisNYS Department of Transportation Contratação Baseada em Modelos - NYS RT 28 Over the EsopusMount Tremper, Nova Iorque, Estados Unidos

Avanço da Sustentabilidade dos Gêmeos DigitaisShanghai Institute of Mechanical and Electrical Engineering Co., Ltd. Projeto de Renovação e Expansão de Tecnologia do Shanghai Electric Environmental Protection Group para Incineração de Resíduos Termoelétricos de NantongNantong, Jiangsu, China

Avanços em Arquitetura SustentávelSwatch Ltd., Shigeru Ban, Itten+Brechbühl AG Sede da SwatchBiel, Berna, Suíça

Avanços em energia sustentávelGuangdong Hydropower Planning & Design Institute Estação de energia de armazenamento bombeado de Guangdong YangjiangYangjiang, Guangdong, China

Avanços em água sustentávelJacobs San Jose HeadworksSan Jose, Califórnia, Estados Unidos

Os vencedores do Prêmio Year in Infrastructure 2020 pelos avanços digitais em infraestrutura são:

Construção Digital 4DConstrução DPR LSM DS Tech Upgrade 2019Durham, Carolina do Norte, Estados Unidos

PontesChongqing Communications Planning, Survey & Design Institute Co., Ltd., Guizhou Communications Construction Group Co., Ltd., Guizhou Bridge Construction Group Co., Ltd. Projeto digital e construção da Taihong Yangtze River BridgeChongqing, China

Edificações e CampiVoyants Solutions Private Limited Projeto 1 de transporte regional de vias navegáveis de Bangladesh - Shasanghat (New Dhaka) IWT TerminalDhaka-Shasanghat, Narayanganj, Chandpur, and Barisal; Bangladesh

Cidades DigitaisCity of Helsinki Digital City of SynergyHelsinki, Finlândia

Engenharia GeotécnicaGolder Associates Hong Kong Ltd. Túnel Tuen Mun-Chek Lap Kok Link, Southern LandfallHong Kong

Desenvolvimento de Terrenos e InstalaçõesAAEngineering Group Dzhamgyr Mine - Implementação de projetos em condições extremasTalas Region, Kyrgyzstan

Processos de FabricaçãoMCC Capital Engineering & Research Incorporation Ltd. Construção baseada em tecnologia BIM em planta digital para base de ferro e aço em Laoting, do HBIS Group Co., Ltd.Tangshan, Hebei, China

Mineração e Engenharia OffshoreAAEngineering Group Gêmeo digital da planta AKSU: do conceito ao inícioAksu, Akmola Region, Kazakhstan

Geração de EnergiaShanghai Institute of Mechanical and Electrical Engineering Co., Ltd. Projeto de Renovação e Expansão de Tecnologia do Grupo de Proteção Ambiental de Xangai para Incineração de Resíduos Termelétricos de NantongNantong, Jiangsu, China

Entrega de ProjetoSweco Sweco | Digitalização com BIMReino Unido

Ferrovias e TrânsitoPOWERCHINA Huadong Engineering Corporation Limited Aplicação inovadora de engenharia digital na construção ferroviária e de trânsito de ShaoxingShaoxing, Zhejiang, China

Modelagem de RealidadeKhatib & Alami Dicas e truques para geo-habilitar a modelagem da realidadeMuscat, Oman

Desempenho de Ativos Rodoviários e FerroviáriosAutoridade de trânsito e transporte rodoviário (RTA) Implementação do sistema de informações colaborativo - Ambiente de dados comuns do ciclo totalDubai, Emirados Árabes Unidos

Estradas e RodoviasSichuan Road & Bridge (Group) Co., Ltd. Aplicação de tecnologia BIM na Via Expressa de Chengdu-YibinChengdu, Sichuan, China

Engenharia estruturalWSP WSP supera desafios complexos com tecnologia Bentley para entregar a Principal TowerLondres, Inglaterra, Reino Unido

Serviços Públicos e Redes de TelecomunicaçãoSterlite Power Transmission Limited Sterlite BIMTripura, Índia

Desempenho de Ativos Industriais e Serviços PúblicosShell's QGC business Evolução de dados e documentação de engenharia, e gestão de informaçõesBrisbane, Queensland, Austrália

Estações de Tratamento de Água e EsgotoHatch Planta de tratamento da Baía de AshbridgesToronto, Ontario, Canadá

Redes de água, águas residuais e drenagem pluvialDTK Hydronet Solutions Projeto de suprimento de engenharia digital de redes de água e Performance de Ativos de DibrugarhDibrugarh, Assam, Índia

Veja a lista completa de todos os finalistas e vencedores

As descrições detalhadas de todos os projetos indicados estão nas versões impressas e digitais do 2020 Infrastructure Yearbook da Bentley, que será publicado no início de 2021. Para ver as edições anteriores desta publicação, acesse Bentley's Infrastructure Yearbooks.

Imagem:Troféu e Yearbook do YII 2020 Legenda: Todos os vencedores, finalistas e indicados à PremiaçãoYear in Infrastructure 2020 serão incluídos no 2020 Infrastructure Yearbook, que será publicado no início de 2021.

Sobre a Bentley Systems

A Bentley Systems (Nasdaq BSY) é a empresa desenvolvedora de software de engenharia de infraestrutura. Fornecemos software inovador para evoluir a infraestrutura mundial - sustentando tanto a economia global quanto o meio ambiente. Nossas soluções de software líderes do setor são usadas por profissionais e organizações de todos os tamanhos para projetos, construção e operação de estradas e pontes, ferrovias e de trânsito, água e águas residuais, obras públicas e serviços públicos, edifícios e campi e instalações industriais. Nossas ofertas incluem MicroStation-aplicações baseadas em modelagem e simulação, ProjectWise fpara entrega de projetos, AssetWise para performance de ativos e de rede, e a plataforma iTwin para gêmeos digitais de infraestrutura. A Bentley Systems emprega mais de 4.000 colegas e gera receitas anuais de mais de US$700 milhões, em 172 países. www.bentley.com

© 2020 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, o logotipo da Bentley, AssetWise, MicroStation e ProjectWise são marcas registradas ou não, ou marcas de serviços da Bentley Systems, Incorporated ou de uma de suas subsidiárias integrais diretas ou indiretas. Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201023005461/pt/

Press Contact: Rodrigo Moraes 11 2823-2686 Christine.Byrne@bentley.com Siga-nos no Facebook: @BentleyBrasil

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.