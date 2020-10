Comunicado do Business Wire :Moody's Corporation Investor Relations

A Moody's Corporation (NYSE: MCO) anunciou hoje que Raymond McDaniel, Jr. se aposentará como Presidente e Diretor Executivo em 31 de dezembro de 2020, após quase 34 anos de serviço para a empresa, incluindo mais de 15 anos como Diretor Executivo. O Sr. McDaniel permanecerá no Conselho Administrativo da Moody's, onde assumirá a função de Presidente Não Executivo, a partir de 1º de janeiro de 2021.

O Conselho Administrativo elegeu por unanimidade Robert Fauber, o atual Diretor de Operações (COO), como Presidente e Diretor Executivo da Moody's, a partir de 1º de janeiro de 2021. O Sr. Fauber também fará parte do Conselho da empresa, com efeito imediato.

Henry A. McKinnell, Jr., PhD, que atuou como Presidente da Moody's desde 2012, permanecerá no Conselho como Diretor.

"A Moody's nunca esteve em uma posição mais forte e, à medida que a empresa continua sua evolução como provedor mundial confiável de avaliações de risco, agora é o momento certo para que esta transição ocorra", disse o Sr. McDaniel. "O impressionante histórico de realizações de Rob durante seus 15 anos na Moody's e o profundo conhecimento de nossos negócios principais e das necessidades de nossos clientes o tornam o líder ideal para levar a Moody's adiante. Ele é adequado como ninguém para maximizar os pontos fortes da Moody e posicionar a empresa em um crescimento contínuo nos próximos anos."

O Sr. Fauber, 50, foi nomeado Diretor de Operações em 2019 para conduzir as iniciativas estratégicas da empresa. Nesta função, supervisionou o Moody's Investors Service (MIS) e a Moody's Analytics (MA), bem como a Estratégia e o Marketing da Moody's Corporation (MCO). O Sr. Fauber atuou anteriormente como presidente da MIS, Chefe do MIS Global Commercial Group e Chefe de Desenvolvimento Corporativo da MCO. Ele ingressou na Moody's em setembro de 2005.

"O anúncio de hoje é o resultado de um processo de planejamento cuidadoso e deliberado que permitirá a Rob mover-se perfeitamente à sua nova função como Diretor Executivo", disse o Dr. McKinnell. "Ao longo de muitos anos, o Conselho e eu conhecemos Rob como um líder estratégico, inovador e voltado a resultados. Ele fez contribuições notáveis à Moody's, sendo que o Conselho tem total confiança em sua capacidade de conduzir a empresa a novos patamares."

"Em nome de todo o Conselho, quero agradecer a Ray por sua liderança inestimável ao longo de sua carreira excepcional", acrescentou o Dr. McKinnell. "Com Ray como Diretor Executivo, a Moody's experimentou o crescimento mais forte de sua história. Ray elevou as classificações principais e negócios de pesquisa da Moody's em todo o mundo, expandiu sua presença internacional, construiu seus negócios de dados e análises bem como lançou uma série de novos produtos e serviços. Ray posicionou bem a Moody's para o crescimento e o sucesso contínuos, e estamos ansiosos por continuar a trabalhar com ele em sua função de Presidente."

O Sr. McDaniel, 62, atua como Diretor Executivo da Moody's desde abril de 2005, primeiro como Presidente de Conselho e Diretor Executivo e como Presidente e Diretor Executivo desde abril de 2012. Desde que ingressou na Moody's como Analista Sênior em 1987, o Sr. McDaniel ocupou uma série de funções sênior na empresa, incluindo Presidente da MIS e Diretor de Operações da MCO. Ele foi nomeado para o Conselho em abril de 2003.

"Estou extremamente grato por ter encontrado um lar na Moody's nas últimas três décadas e por ter trabalhado com tantos colegas talentosos e dedicados ao longo do caminho", disse o Sr. McDaniel. "Tem sido um privilégio liderar a Moody's à medida que cresce para atender ainda mais clientes a nível internacional e trazer clareza em um mundo cada vez mais complexo e interconectado."

O Sr. Fauber disse: "É uma honra ter a oportunidade de liderar a Moody's e desenvolver as realizações de Ray. Agradeço a Ray por sua orientação e apoio, além de estar ansioso em trabalhar com a Diretoria e toda a equipe da Moody's a fim de oferecer percepções e padrões confiáveis para ajudar os tomadores de decisão a agirem com confiança."

Sobre Robert Fauber

O Sr. Fauber é Diretor de Operações da Moody's desde 2019. Ele atuou como Presidente da Moody's Investors Service, Inc. de 2016 a 2019 e como Diretor do MIS Global Commercial Group de 2013 a 2016. O Sr. Fauber foi Diretor de Desenvolvimento Corporativo da Moody's Corporation de 2005 a 2013. Antes da Moody's, ocupou vários cargos no Citigroup e em sua subsidiária de banco de investimentos, Salomon Smith Barney.

Sobre Raymond McDaniel, Jr.

O Sr. McDaniel atuou como Presidente e Diretor Executivo da Moody's desde 2012 e como Presidente de Conselho e Diretor Executivo da Moody's de 2005 a 2012. O Sr. McDaniel atuou anteriormente em uma variedade de funções, incluindo como Presidente da Moody's, Diretor de Operações, Chefe de Classificações Globais e Pesquisa para MIS e Diretor Geral Internacional. Ele é diretor da John Wiley & Sons, Inc. e membro do Conselho de Curadores do Muhlenberg College.

Sobre a Moody's Corporation

A Moody's (NYSE: MCO) é uma empresa mundial de avaliação de risco que capacita as organizações a tomar melhores decisões. Seus dados, soluções analíticas e percepções ajudam os tomadores de decisão a identificar oportunidades e gerenciar os riscos de fazer negócios com outras pessoas. Acreditamos que maior transparência, decisões com mais informação e acesso justo às informações abrem as portas para o progresso compartilhado. Com mais de 11.200 funcionários em mais de 40 países, a Moody's combina presença internacional com experiência local e mais de um século de experiência em mercados financeiros. Saiba mais em moodys.com/about.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201023005454/pt/

Pela Moody's: SHIVANI KAK Relações com Investidores +1 212-553-0298 Shivani.kak@moodys.com OU Michael Adler Comunicações Corporativas +1 212-553-4667 michael.adler@moodys.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.