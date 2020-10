Na Bélgica, médicos trabalham mesmo infectados com covid-19

Um crescimento "exponencial" dos contágios e a falta de profissionais de saúde, a ponto de alguns trabalharem mesmo sendo positivos para a covid-19, aumentam a preocupação no Hospital Universitário de Liège, no leste da Bélgica, devido ao "tsunami" que se aproxima.

"Na quarta-feira, quase alcançamos o número máximo de casos da primeira onda", disse Christelle Meurice, especialista em doenças infecciosas - ainda que, neste momento, os belgas estejam há três semanas em confinamento.

"Tememos que as últimas medidas sejam insuficientes para aplanar a curva. Vemos uma tsunami se aproximar", alerta a especialista, que lidera uma unidade de 26 leitos com 18 pacientes com coronavírus.

Seu principal medo é ter de passar a instalar dois pacientes por quarto, uma situação mais difícil tanto para os pacientes quanto para a equipe médica.

Desde segunda-feira, cafés e restaurantes fecharam em todo país, e um toque de recolher foi imposto de meia-noite até as 5 da manhã.

"Essas medidas são claramente insuficientes diante de uma situação extremamente preocupante", acrescenta Meurice, que menciona "um fracasso coletivo".

Com mais de 250.000 casos confirmados e 10.500 mortes, a Bélgica é um dos países europeus mais afetados pelo vírus em relação à população de 11,5 milhões de habitantes.

No Hospital Universitário de Liège - que tem seis unidades dedicadas à covid -, as hospitalizações aumentaram de 91 para 155 em uma semana.

- Guerra de trincheiras -

Nada mais surpreende o médico Benoît Misset, chefe de terapia intensiva (UTI) do hospital.

"Se sou enfermeiro, ou médico, e estou doente, se não tenho dores corporais, se não estou de cama, só me resta colocar a máscara. É preciso trabalhar. Se há pessoas com treinamento (...), não vou me deter aos detalhes", confessa o médico francês.

"Estamos lotados, estamos sobrecarregados, também estamos um pouco frustrados, já que esperávamos por isso há dois meses. As decisões não foram tomadas a tempo", protesta.

"Ninguém levou a situação a sério, nem os políticos nem a população", afirma sem conseguir ocultar sua indignação.

Defensor de um novo confinamento, Bisset pede medidas mais efetivas, mesmo se entrarem em vigor apenas em um, ou dois, meses.

Recentemente, o Hospital Universitário de Liège começou a transferir pacientes para outras províncias belgas e para a Alemanha, priorizando o atendimento de pacientes exclusivamente com covid, em detrimento de outras doenças.

"Já estamos no processo de fechar metade do hospital para conseguir recuperar pessoal para os cuidados intensivos", explica.

"Agora é uma guerra de trincheiras", com a diferença de que "não são bombas, é um vírus", desabafa.

"É ele que decide, não somos nós, nem os políticos, nem os cientistas", lamenta.