Polônia passa para 'área vermelha' com fechamentos parciais pelo coronavírus

O primeiro-ministro polonês anunciou, nesta sexta-feira (23), que todo o país irá passar para a "área vermelha" com fechamentos parciais de escolas do ensino básico e restaurantes, devido a um aumento recorde dos casos de covid-19.

Nas últimas 24 horas, o país de 38 milhões de habitantes registrou 13.632 novos casos, um número recorde.

Metade da Polônia, essencialmente as grandes cidades e seus arredores, já era considerada "área vermelha" desde sábado passado, com a obrigação do uso de máscara em lugares públicos.

"A partir de amanhã, toda a Polônia estará na área vermelha" declarou o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki em coletiva de imprensa virtual.

O PIB da Polônia cairá 3,6% este ano, segundo estimativas do Fundo Monetário Internacional, o que transforma este país em um dos menos afetados economicamente pela pandemia.

Morawiecki pediu a "todos os que puderem trabalhar à distância, que o façam", a partir da próxima semana.

A partir de sábado, as escolas primárias estarão fechadas parcialmente e receberão apenas as três primeiras aulas.

Os alunos do ensino médio receberão ensino à distância.

O primeiro-ministro pediu às pessoas de mais de 70 anos que fiquem em suas casas, e anunciou a criação de um "corpo de apoio às pessoas idosas", composto por voluntários.

Os restaurantes, cafés e bares apenas poderão servir comida para levar. Piscinas e clubes esportivos ficarão fechados.

As reuniões serão limitadas a cinco pessoas, os casamentos proibidos e haverá um número estritamente reduzido de pessoas nos comércios, transportes e igrejas.

O estádio nacional da Polônia está sendo transformado em um hospital de campanha em Varsóvia.