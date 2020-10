As duas partes em conflito na Líbia assinaram um cessar-fogo nacional e permanente nesta sexta-feira, após cinco dias de negociações em Genebra com mediação da ONU.

"As partes chegaram a um acordo para um cessar-fogo permanente em toda Líbia. Esta conquista representa uma mudança importante para a paz e estabilidade do país", afirmou a Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia (Manul) em sua página do Facebook, que exibiu ao vivo a assinatura do acordo.

A assinatura do acordo aconteceu no Palácio das Nações Unidas de Genebra e a cerimônia durou 10 minutos, seguidos por muitos aplausos. As partes líbias e a diretora da Manul, Stephanie Williams, participaram na cerimônia.

A Líbia sofre com a violência e o caos desde a queda do regime Muamar Khadafi em 2011.

Atualmente o país é cenário de um conflito entre o Governo de União Nacional (GNA), reconhecido pela ONU e com sede em Trípoli, e o marechal Khalifa Haftar, que domina o leste e parte do sul do país, mas sobretudo as zonas em que se encontram as principais instalações de petróleo.

O cessar-fogo é um sinal de esperança para uma população exausta pela guerra e as divisões.