Comunicado do Business Wire :Mitsubishi Chemical Holdings Corporation

A Mitsubishi Chemical Holdings Corporation ("MCHC") (TOKYO: 4188) anunciou que, em reunião de seu Conselho de Administração realizada hoje, deliberou sobre a mudança de diretores representantes da diretoria corporativa conforme descrito abaixo.

1. Mudança nos executivos corporativos representativos

-0- *T (Nomeado) Nome: Jean-Marc Gilson Título: Diretor Executivo Corporativo Representativo Presidente e diretor executivo (Se aposenta) Nome: Hitoshi Ochi Título: Diretor Executivo Corporativo Representativo Presidente e diretor executivo *T

2. Esboço biográfico do novo diretor executivo corporativo representante

Consulte o apêndice

3. Data agendada de compromisso

1.º de abril de 2021

4. Razão da Mudança

A MCHC se converteu em uma empresa com um comitê de indicação, etc. em junho de 2015. Desde então, o Comitê de Indicação tem feito preparativos para conduzir as indicações de maneira adequada, levando em consideração o período coberto pelo plano de gestão de médio prazo e outros fatores. O Diretor Executivo Corporativo Representativo, Presidente e CEO, Hitoshi Ochi, recentemente expressou sua intenção de se aposentar no final do atual exercício fiscal, que coincide com a conclusão do atual plano de gestão de médio prazo, em que a fortificação de sua infraestrutura de negócios foi alcançado em um grau significativo. Portanto, o Comitê de Indicação explorou e selecionou candidatos específicos para seu sucessor.

O Comitê de Nomeação definiu os seguintes critérios para o próximo Diretor Executivo Corporativo Representativo, Presidente e CEO. O indivíduo deveria ser capaz de executar as seguintes iniciativas que refletem nossa Filosofia de Grupo, KAITEKI.

-0- *T (1) Capaz de construir uma visão estratégica e estratégia de marca, prevendo o mundo pós-COVID 19, que integra o negócio de saúde, inclusive bioquímicos e ciências da vida, com o negócio de produtos químicos de alto valor agregado baseado em produtos de alto desempenho (2) Capaz de melhorar o valor corporativo, especialmente da perspectiva dos acionistas e investidores (3) Capaz de implementar de forma decisiva a transformação do portfólio por meio de uma liderança forte *T

O Comitê de Indicação pesquisou globalmente os candidatos adequados, tanto dentro quanto fora da empresa. Realizou avaliações multifacetadas, inclusive entrevistas com candidatos, e reuniu referências de partes relacionadas sobre o desempenho anterior de candidatos em potencial. O Comitê de Nomeação finalmente indicou Jean-Marc Gilson com base no qual a MCHC, na reunião do Conselho de Administração de hoje, adotou a resolução para selecioná-lo como o próximo Diretor Executivo Corporativo Representativo, Presidente e CEO.

Jean-Marc Gilson demonstrou liderança nos cargos de presidente ou executivo-chefe responsável pelas operações de negócios em várias empresas químicas dos Estados Unidos e da Europa. Isso inclui o vice-presidente executivo de negócios de produtos químicos especiais da Dow Corning. Em seguida, ele atuou como CEO da Avantor Performance Materials, que foi selecionada pela New Mountain Capital, um fundo de private equity, como seu primeiro investimento no setor químico. Depois disso, a pedido da New Mountain Capital, ele atuou como COO da NuSil Technology. Atualmente, ele atua como CEO da Roquette, com sede na França.

Jean-Marc Gilson possui uma visão global nas áreas de especialidades químicas e ciências da vida. Em suas experiências anteriores em que trabalhou, Gilson construiu um histórico comprovado de execução decisiva de transformação de portfólio. Além disso, ele entende como o estabelecimento de estratégias corretas e a disseminação clara dessas estratégias para todas as partes interessadas contribuem para a melhoria do valor corporativo.

Dado o seu desempenho, competências e entusiasmo para liderar a empresa, determinamos que Jean-Marc Gilson é a escolha ideal para liderar a MCHC executando nossa visão de crescimento sustentável, acelerando a transformação de nosso portfólio e empreendendo iniciativas globais para resolver questões sociais com base na Filosofia do Grupo , KAITEKI.

Anexo

Esboço biográfico

-0- *T Nome: Jean-Marc Gilson Data de nascimento: 16 de Dezembro de 1963 Local de nascimento: Bélgica Experiência profissional 1989 Entrou para a Dow Corning 2005 Vice-presidente corporativo e gerente geral de negócios de produtos químicos especiais, presidente da área asiática, Dow Corning Diretor representante de acionistas da Dow Corning Toray 2009 Vice-presidente executivo e gerente geral de negócios de produtos químicos especiais da Dow Corning 2011 Diretor executivo da Avantor Performance Materials 2012 Vice-presidente e diretor de operações da NuSil Technology 2014 Diretor executivo da Roquette 2021 A ser nomeado Diretor executivo corporativo representativo, Presidente e diretor executivo da Mitsubishi Chemical Holdings Corporation *T

Número de ações detidas: N/A

Mitsubishi Chemical Holdings Corporation Osamu Shimizu Gerente Geral, Relações Públicas e Gabinete de Relações com Investidores Telefone: [+81] (0)3-6748-7120

