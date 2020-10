As duas partes em conflito na Líbia assinaram um cessar-fogo nacional e permanente nesta sexta-feira, após cinco dias de negociações em Genebra com mediação da ONU.

"As partes chegaram a um acordo para um cessar-fogo permanente em toda Líbia. Esta conquista representa uma mudança importante para a paz e estabilidade do país", afirmou a Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia (Manul) em sua página do Facebook, que exibiu ao vivo a assinatura do acordo.