Reino Unido assina maior acordo comercial pós-Brexit com Japão

O Reino Unido e o Japão assinaram um acordo comercial bilateral nesta sexta-feira (23), o primeiro grande tratado pós-Brexit desse tipo para Londres, enquanto negociações intensas com a União Europeia continuam.

O acordo, que inclui setores que vão do têxteis a novas tecnologias, passando por queijos e autopeças, e que havia sido anunciado em 11 de setembro em Londres, reproduz em grande parte o acordo existente entre a UE e o Japão, que deixará de valer no Reino Unido a partir de 1º de janeiro.

Para Londres, o acordo aumentará o comércio com o Japão em 15,2 bilhões de libras esterlinas (16,8 bilhões de euros, 19,9 bilhões de dólares).

O acordo entrará em vigor em 1º de janeiro para coincidir com o final do período de transição com a União Europeia pós-Brexit, que teve início em 31 de janeiro de 2020.

O Reino Unido e a UE retomaram as difíceis negociações sobre suas futuras relações comerciais na quinta-feira, após uma semana de paralisação das conversas. Cabe a ambas as partes evitar o caos no final do ano, apesar de haver obstáculos importantes.

O acordo com o Japão foi assinado em uma breve cerimônia pela ministra do Comércio Internacional do Reino Unido, Liz Truss, e pelo ministro das Relações Exteriores do Japão, Toshimitsu Motegi.

O Parlamento japonês terá de ratificar o acordo até ao final do ano para que entre em vigor.

O comércio entre o Reino Unido e o Japão totalizou mais de 30 bilhões de libras no ano passado, lembrou o governo britânico.

No entanto, é muito pouco se comparado ao comércio entre Londres e a UE, que em 2019 era de quase 700 bilhões de libras (915 bilhões de dólares).