Astronauta americana vota do espaço

Assim como 47 milhões de americanos, Kate Rubins votou antecipadamente nas eleições presidenciais. Mas a astronauta foi a única que usou uma urna espacial, a mais de 400 km da Terra.

"Votei hoje da Estação Espacial Internacional (ISS, sigla em inglês)", escreveu Kate na legenda de uma foto publicada nesta quinta-feira no Twitter da Nasa. A imagem mostra a astronauta flutuando em um ambiente de gravidade zero, em frente a um compartimento branco com um pedaço de papel colado que diz: "cabine de votação da ISS".

Kate iniciou um período de seis meses a bordo da estação espacial na semana passada. Uma cédula eletrônica segura gerada no condado de Harris, onde fica o Centro Espacial Johnson em Houston, Texas, foi enviada por e-mail à ISS. A astronauta a preencheu e encaminhou de volta.

Esta não foi a primeira vez que Kate participou deste processo. Nas eleições de 2016, ela também votou da estação espacial, o que se tornou possível depois que o Congresso aprovou uma lei, em 1997, autorizando o voto do espaço.