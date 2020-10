Trump abandona entrevista de TV, incomodado com o tom das perguntas

O presidente americano, Donald Trump, cumpriu nesta quinta-feira (22) a ameaça de publicar seu próprio vídeo da entrevista inédita gravada pela emissora CBS na terça-feira e que ele abandonou, acusando a jornalista de parcialidade.

Trump explicou em um tuíte que queria se antecipar à difusão da entrevista ao programa "60 Minutos" de domingo para mostrar "a tomada de partido, a ira e a falta de educação" da emissora.

O vídeo bruto, com cerca de quarenta minutos e publicado na página do presidente no Facebook, quebrando o acordo entre a Casa Branca e a emissora, parece incluir a entrevista do início ao fim e mostra Donald Trump frustrado com o tom das perguntas.

A jornalista, Leslie Stahl, pergunta ao presidente várias vezes e questiona suas respostas sobre certos temas sensíveis, como a gestão da pandemia do novo coronavírus.

Ao final, Trump anuncia que anula a parte da conversa à qual deveria se somar o vice-presidente Mike Pence.

"Sua primeira frase foi: 'as perguntas vão ser duras'. Isso não me incomoda, mas quando acertou a entrevista, não disse isso. Disse 'Oh, façamos uma entrevista agradável'", criticou o candidato republicano à reeleição.

Trump também se queixa de que a CBS e outros veículos não dirigem perguntas tão complicadas a seu adversário democrata Joe Biden.

"Assisti a todas as suas entrevistas. Nunca lhe fazem perguntas tão duras", lamenta.

A CBS também entrevistou Biden para o "60 Minutos", um programa que será exibido no domingo.

A difusão por Trump de sua entrevista, gravada na terça-feira na Casa Branca, ocorre horas antes de seu último debate com Biden antes das eleições de 3 de novembro.

A CBS reagiu, qualificando a publicação do vídeo de "sem precedentes".