Comunicado do Business Wire :Onclusive

A The RepTrak Company, empresa líder mundial em dados e percepções de reputação, e a Onclusive, empresa de ciência de dados para a comunicação, anunciaram hoje que firmaram uma parceria estratégica para combinar as métricas de reputação exclusivas da RepTrak com as análises de mídia fortalecidas por inteligência artificial (IA) da Onclusive. A parceria busca ajudar empresas a assumirem o controle de sua reputação e prioridades de relações públicas ao reunir dois dos conjuntos de dados mais importantes para o comunicador contemporâneo.

O valor de uma reputação sólida nunca foi tão vital. No mundo pós-Covid-19, o que as empresas dizem e fazem em períodos difíceis tem um profundo efeito sobre como elas são vistas por clientes, funcionários, comunidades e acionistas. A pandemia, equívocos executivos e descontentamentos civis têm feito as empresas se apressarem para implementar os sistemas certos que lhes permitam compreender melhor o efeito cumulativo da mídia sobre como as pessoas reagem a ela.

Há muito reconhecida como o padrão mundial em medição de reputação corporativa, a The RepTrak Company está realizando uma parceria com a Onclusive, importante agência de análises de mídia, para ajudar empresas a assumirem o controle de sua reputação e prioridades de comunicação.

Ambas as parceiras empregam vastos bancos de dados atualizados continuamente para avaliar reputação corporativa e tendências de mídia relacionada em nome das maiores empresas do mundo. Com essa parceria, a RepTrak receberá dados e análises de mídia em tempo real da Onclusive para ajudar os clientes a detectarem em tempo hábil mudanças importantes no panorama de mercado. Cada empresa busca oferecer a seus clientes uma solução de reputação e uma análise de mídia mais holísticas que deem conta do momento.

Desde 2004, a RepTrak quantifica a reputação corporativa com o uso de um algoritmo exclusivo que avalia os sete principais fatores que influenciam uma reputação. A RepTrak mede e monitora continuamente a reputação, aspectos ambientais, sociais e de governança (Environmental, Social & Governance, ESG) e métricas de marca dos clientes em relação a concorrentes e ao mercado para identificar oportunidades e riscos de reputação.

Ainda que tenda a ser uma prioridade do conselho de administração, a responsabilidade funcional pela estratégia de comunicação e pela gestão da reputação está geralmente a cargo do diretor de comunicação (Chief Communications Officer, COO) e é administrada pelo departamento de comunicação corporativa. Devido ao amplo apoio que prestam a COOs, a RepTrak e a Onclusive decidiram reunir seus dois sistemas para obter ainda mais percepções e importantes indicadores para seus clientes. Ao vincularem seus dados e percepções, a RepTrak e a Onclusive "fecham o circuito" para identificar o que é mais importante e o que fazer a partir disso nos canais de comunicação.

Kylie Wright-Ford, CEO da RepTrak, declarou: "Estou muito feliz por saber que nossa parceria com a Onclusive proporcionará a nossos clientes uma maneira ainda mais proativa de ativar seus esforços de gestão de reputação ao utilizarem a plataforma da RepTrak para priorizar e diagnosticar oportunidades e ameaças, aprofundando-se então nos detalhes de sua presença na mídia para agir. Os ambientes midiáticos e culturais são muito dinâmicos hoje em dia, e as empresas precisam contar com um conjunto completo de dados precisos para tomar as decisões certas".

"Nossos clientes estão lidando com a comunicação corporativa em meio a diversos problemas, mas a reputação corporativa é o maior de todos para muitos deles", afirmou Dan Beltramo, CEO da Onclusive. Ele acrescentou: "A combinação de nossos dados com os dados da RepTrak proporciona a equipes de comunicação um objetivo claro sobre o que otimizar. Ela também lhes oferece uma maneira nova e importante de quantificar o valor de seus esforços em uma área de máxima importância para as empresas".

Para saber mais sobre a RepTrak ou sua parceria com a Onclusive, entre em contato com Mark Haseltine pelo telefone 617-758-0955 ou pelo e-mail marketing@reptrak.com.

Para saber mais sobre a Onclusive ou sua parceria com a RepTrak, entre em contato com Sean O'Neal pelo telefone 415-906-5938 ou pelo e-mail info@onclusive.com.

Sobre a The RepTrak Company:

A The RepTrak Company? é a empresa líder mundial em dados e percepções de reputação. Oferecemos a única plataforma global para percepções orientadas por dados sobre reputação, marca e aspectos ambientais, sociais e de governança (Environmental, Social & Governance, ESG).

Exclusivo, nosso modelo RepTrak® é o padrão mundial para medir e analisar o sentimento do mundo utilizando modelos comprovados de ciência de dados e técnicas de aprendizado de máquina em diferentes setores de mercado e regiões geográficas. Os assinantes do Programa RepTrak utilizam nossas percepções preditivas para proteger o valor de seus negócios, melhorar o retorno sobre seu investimento e aumentar o impacto positivo sobre a sociedade.

Estabelecida em 2004, a The RepTrak Company possui o maior banco de dados de referência reputacional do mundo, no qual mais de um milhão de classificações de empresas são coletadas e utilizadas por CEOs, conselhos de administração e executivos em mais de 60 países do mundo todo.

Para saber mais, acesse reptrak.com e siga-nos no LinkedIn, no Twitter, no Facebook e no Instagram.

Sobre a Onclusive

A Onclusive é a empresa de ciência de dados para a comunicação. Criadora do PR Attribution? e do Power of Voice?, a Onclusive mede o real impacto exercido pelo conteúdo nos resultados financeiros de uma empresa. A plataforma da Onclusive se baseia em um newscrawler exclusivo que analisa milhões de artigos redigidos, conquistados e publicados diariamente no mundo todo e em mais de 100 idiomas, organizando cada peça de conteúdo com base em dezenas de dimensões para realizar análises agregadas e por entidade.

As maiores marcas e agências do mundo - entre elas, Airbnb, H&R; Block, Lyft, Intercontinental Hotels Group, 23andMe e Experian - contam com a Onclusive para modernizar sua comunicação. Para saber mais, acesse onclusive.com e siga-nos no Twitter, no LinkedIn e no Facebook.

