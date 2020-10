França tem recorde de mais de 41.000 casos de covid-19 em 24 horas

A França registrou um recorde de 41.622 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, ou seja, 15.000 a mais do que a véspera, o que evidencia uma deterioração da situação sanitária no país, segundo cifras publicadas na quinta-feira (22) pela Saúde Pública.

Um total de 165 óbitos relacionados com o novo coronavírus também foi reportado em um dia, segundo a agência sanitária.

A França se aproxima do milhão de contágios (999.043) e o número de diagnósticos positivos não para de crescer: 14,3% contra 13,7%, quando era de 4,5% no começo de setembro.

Diante do agravamento da situação, o governo ampliou o toque de recolher noturno, já vigente em Paris e outras cidades, a partir do sábado, para grande parte do território e que afetará 46 milhões de pessoas, ou seja, dois terços da população.