UE sanciona dois altos funcionários russos por ataque cibernético

A União Europeia anunciou, nesta quinta-feira (22), que sancionou dois altos funcionários dos serviços secretos russos por suposto envolvimento no ataque cibernético contra o Parlamento alemão (Bundestag) na primavera de 2015.

O Conselho Europeu afirmou que impôs a proibição de ingressar no território da UE e que congelou as contas e propriedades do chefe da inteligência militar russa (GRU) Igor Kostyukov e de um de seus oficiais, Dimitri Badin.

O GRU como entidade também recebeu as mesmas medidas.

O ataque cibernético contra o Bundestag, em abril e maio de 2015, prejudicou o funcionamento da instituição durante vários dias.

Dados foram roubados e as contas de e-mail da chanceler Angela Merkel e de vários deputados foram invadidas.

Essa é a segunda vez que a UE usa a arma das sanções contra ataques cibernéticos, após uma primeira em julho contra pessoas e entidades russas e chinesas.

No total, essa lista de sanções inclui agora oito pessoas e quatro entidades.