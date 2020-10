Comunicado do Business Wire :IDEMIA

Didier Fontaine ingressará na IDEMIA em 2 de novembro como diretor de operações (COO) e será responsável pelos departamentos financeiro, jurídico, de estratégia, M&A; (Fusões e Aquisições), TI e compras.

Didier Fontaine (Photo: Business Wire)

Didier Fontaine chega à empresa com mais de 25 anos de experiência em alta administração com vários grupos internacionais importantes.

Depois de uma carreira como atleta de primeira linha, começou a trabalhar no setor bancário, onde ocupou vários cargos por quase dez anos na França, Canadá e Brasil. Depois, desempenhou uma série de funções de gerenciamento em tesouraria, finanças e TI, na Schlumberger (de 1995 a 2001), seguida pela Faurecia (de 2002 a 2005).

A partir de 2005, Didier Fontaine iniciou um novo capítulo em sua carreira ao desempenhar várias funções de executivo sênior e trabalhar para desenvolver e aumentar o valor de diversas empresas. Ele foi fundamental, por exemplo, na transformação da Plastic Omnium durante a crise econômica de 2008 como vice-presidente executivo de finanças e TI.

Em 2012, Didier Fontaine ingressou na Constellium como diretor financeiro e chefe de compras e TI. Durante sua gestão na Constellium, a empresa se lançou com sucesso na Bolsa de Valores de Nova York em 2013. Depois de ter atuado, de 2016 a 2018, como diretor administrativo e financeiro da Zodiac Aerospace com responsabilidade por assuntos jurídicos, TI e compras, onde desempenhou um grande papel na fusão da Zodiac Aerospace/Safran, ele foi diretor financeiro do Grupo da Verallia Packaging, onde supervisionou com sucesso a cotação de 2019 da empresa na Euronext. Na Verallia Packaging, ele também gerenciou M&A; (Fusões e Aquisições), TI, compras e a cadeia de suprimentos.

Pierre Barrial, presidente e CEO do IDEMIA Group, disse: "Estou muito feliz por Didier se unir à nossa empresa para nos ajudar a construir o nosso futuro. Ele tem um grande histórico na área executiva e sua experiência financeira, corporativa e internacional em diversos setores será um grande trunfo para a empresa".

Didier Fontaine comentou: "Estou entusiasmado por ingressar na IDEMIA, uma empresa inovadora em tecnologia, em um momento tão importante do seu desenvolvimento. Ao lado de Pierre Barrial e sua equipe de gestão, vou fazer o meu melhor para aplicar toda a minha experiência de carreira financeira, jurídica, de TI e organizacional nos projetos atuais e futuros da IDEMIA, para que a empresa atinja suas metas".

Sobre a IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, proporciona um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se e viajar), tanto no espaço físico quanto no digital.

Proteger nossa identidade se tornou uma missão crítica no mundo em que vivemos hoje. Ao defender a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade , confiança e transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos - nossa identidade - seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde a segurança for importante. Fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiro, Telecom, Identidade, Segurança Pública e IoT. Com quase 15.000 funcionários em todo o mundo, a IDEMIA atende clientes em 180 países.

