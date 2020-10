Londres levanta quarentena para viajantes das Ilhas Canárias

O governo britânico levantará, neste fim de semana, a quarentena de 14 dias para os viajantes que chegarem ao Reino Unido procedentes das Canárias, após registrar uma melhora no número de casos de coronavírus no arquipélago espanhol.

"Após uma avaliação dos últimos dados, as Canárias, as Maldivas, Dinamarca e Mykonos foram acrescentadas à lista" de corredores aéreos, anunciou no Twitter o ministro de Transportes, Grant Shapps, nesta quinta-feira (22).

"A partir das 04h00 (00h00 em Brasília) de domingo 25 de outubro, já não terão que se isolar se chegarem desses destinos", afirmou.

No entanto, a lista de Liechtenstein continua, o que faz com que os viajantes desse pequeno principado europeu, onde aumentaram os casos de covid-19, sejam proibidos de sair durante duas semanas.