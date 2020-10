Tribunal grego ordena prisão de líder do partido neonazista Aurora Dourada

Um tribunal penal grego ordenou nesta quinta-feira a detenção do líder do partido Aurora Dourada, assim como dos seis ex-dirigentes do grupo neonazista, condenados a entre 10 e 13 anos de prisão por "comandar uma organização criminosa".

Nikos Michaloliakos, 62 anos, negacionista e admirador do nacional-socialismo, foi condenado a 13 anos e meio de prisão em 7 de outubro.

Outros 50 membros do grupo xenófobo, responsáveis por assassinatos e atos de violência, também foram condenados pelo tribunal penal de Atenas após um julgamento de cinco anos e meio.

Quase toda a classe política política grega considerou o veredicto "histórico". A detenção dos condenados deve acontecer nas próximas horas, segundo uma fonte policial.

Entre os condenados a prisão estão seis ex-dirigentes e deputados do Aurora Dourada, incluindo o eurodeputado Ioannis Lagos, que teve a imunidade parlamentar retirada pela Câmara europeia.

Yorgos Roupakias, assassino do rapper e ativista Pavlos Fyssas, morto a facadas em 18 de setembro de 2013, também será preso. Ele foi condenado à prisão perpétua.

O tribunal de três juízes rejeitou o pedido da promotora Adamantia Economou, que em dezembro do ano passado se pronunciou pela absolvição de todos os quadros do Aurora Dourada e, depois da condenação, desejava que eles permanecessem em liberdade à espera do julgamento da apelação.

A corte estabeleceu a culpa do Aurora Dourada em vários crimes, especialmente o assassinato de Fyssas e do paquistanês Sahzat Luckman, no mesmo ano, assim como a agressão a um grupo de pescadores egípcios em 2012 e de sindicalistas comunistas em 2013.

Este longo processo judicial provocou o declínio progressivo do Aurora Dourada, terceira força política do país em 2015, que não conquistou nenhuma cadeira no Parlamento nas eleições legislativas de julho de 2019.