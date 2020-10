Hong Kong multa Goldman Sachs em US$ 350 milhões por caso 1MDB

O banco americano Goldman Sachs foi multado nesta quinta-feira em 350 milhões de dólares pelo organismo de controle do sistema financeiro em Hong Kong por seu papel na trama de corrupção 1MDB na Malásia.

Goldman Sachs Ásia demonstrou "graves falhas e deficiências nos controles de supervisão de gestão, risco, conformidade e luta contra a lavagem de dinheiro", afirmou a Comissão de Valores e Futuros de Hong Kong (SFC).

O organismo informou que o Goldman Sachs aceitou suas conclusões.

De acordo com a SFC, os erros do Goldman contribuíram para a apropriação indébita de 2,6 bilhões de dólares do total de 6,5 bilhões arrecadados pelo fundo 1MDB em três ofertas de títulos em 2012 e 2013.

A trama de lavagem de dinheiro e corrupção através do fundo de investimento estatal 1MDB da Malásia também envolveu o ex-primeiro-ministro malaio, Najib Razak, que desviou parte do dinheiro do fundo.