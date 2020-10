Pérsio Arida: Biden vitorioso pode ser ruim para Bolsonaro, mas é bom para o País

O ex-presidente do Banco Central e do BNDES Pérsio Arida afirmou, na noite desta quarta-feira, 21, que deseja a vitória de Joe Biden na eleição presidencial dos Estados Unidos, no próximo dia 3 de novembro. Ele disse ainda que esse resultado não será um problema para o Brasil, porque as demandas do democrata são boas para o País. "Pode ser um problema para o governo Bolsonaro", afirmou o ex-presidente do BC, reiterando sua crítica ao alinhamento automático da atual gestão do Brasil ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Pérsio Arida fez esta afirmação durante uma "live" organizada pela FEA-USP.