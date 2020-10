Pompeo levará à Ásia preocupações dos EUA sobre a China

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse nesta quarta-feira (21) que exporá as preocupações dos Estados Unidos sobre a China durante a viagem que fará na próxima semana por Índia, Sri Lanka, Maldivas e Indonésia.

Acompanhado do secretário da Defesa, Mark Esper, Pompeo estará em Nova Délhi no começo da próxima semana. Os dois vão dialogar com seus contrapartes da Índia, cujas relações com a China se deterioraram este ano após confrontos fronteiriços mortais.

Depois, Pompeo seguirá para Sri Lanka, Maldivas e Indonésia.

"Estou certo de que minhas reuniões incluirão discussões sobre como as nações livres podem impedir as ameaças do Partido Comunista da China", disse Pompeo a jornalistas.

Perguntado sobre sua escala em Jacarta, respondeu: "os indonésios compartilham do nosso desejo de um Indo-pacífico livre e aberto".

Os países do sudeste asiático querem assegurar o respeito a seus direitos marítimos e soberanos, assim como o de realizar negócios da forma que quiserem "dentro de seus países (que) o Partido Comunista chinês continua ameaçando", disse Pompeo, defensor de uma postura dura com Pequim.

Em julho, os Estados Unidos qualificaram de ilegais as reivindicações de Pequim na zona meridional do Mar da China.

Sri Lanka e Maldivas receberam investimentos chineses para infraestrutura, o que causa alarme nos Estados Unidos na Índia.