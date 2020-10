Comunicado do Business Wire :Professional Datasolutions, Inc.

A PDI (www.pdisoftware.com), fornecedora global de soluções de software empresarial para os setores de lojas de conveniência, petróleo em atacado e logística, anunciou que está ampliando seu relacionamento comercial com o EG Group, varejista britânico que opera postos de combustível e lojas de conveniência.

Como parte do acordo firmado, o EG Group expande seu uso de soluções de ERP, preço de combustível e logística da PDI para milhares de estabelecimentos na Europa, na América do Norte e na Austrália. Além disso, o grupo analisa atualmente utilizar o PDI Marketing Cloud Solutions, uma solução comprovada de marketing específica para setores que ajuda varejistas a ampliarem sua receita bruta combinando dados de back office, promocionais e de fidelidade para atrair e reter clientes. O anúncio ocorre após diversas aquisições feitas pelo EG Group nos Estados Unidos e em outros mercados. Mais recentemente, o grupo varejista adquiriu a Cumberland Farms, rede de lojas de conveniência sediada nos Estados Unidos, como parte de sua estratégia de expansão global contínua.

"O EG Group tem ampliado seu alcance global nos últimos anos, e sempre buscamos aprimorar a experiência de varejo. Precisávamos de um parceiro de software que pudesse apoiar a expansão internacional e a complexidade de nossas operações atuais", afirmou Mohsin Issa, fundador e co-CEO do EG Group. "A experiência e a reputação da PDI em atendimento ao cliente, juntamente com suas soluções escaláveis e de ponta a ponta, oferecem uma plataforma de tecnologia adequada para avançarmos".

Crescente portfólio de soluções e alcance global para apoiar os clientes

A PDI também tem apresentado uma rápida trajetória de crescimento, expandindo e fortalecendo seu portfólio de soluções e presença global nos últimos dois anos. A empresa de software adquiriu diversas empresas dos Estados Unidos e de outros países, fazendo importantes investimentos para ampliar seu ERP para atacadistas, gestão de logística, preço de combustível, fidelidade, percepções e - mais recentemente - recursos de pagamento para servir ainda melhor a seus clientes.

"Nossa missão é ajudar nossos clientes a prosperarem utilizando excelentes soluções que facilitam suas operações em todas as áreas de suas organizações, independentemente de porte ou localização geográfica", declarou Jimmy Frangis, CEO da PDI. "Uma parte importante de nossa estratégia é poder suprir de maneira holística as diversas necessidades de empresas globais em crescimento como o EG Group, e esperamos ajudá-los a ter ainda mais sucesso nos próximos anos."

A PDI continuará integrando e ampliando seu portfólio de soluções para ajudar os clientes a atingirem suas metas de crescimento e se adaptarem facilmente a mudanças de mercado.

Sobre a PDIA Professional Datasolutions, Inc. (PDI) ajuda varejistas de conveniência e atacadistas de petróleo a prosperarem por meio de transformação digital e software corporativo que lhes permitem aumentar a receita, otimizar as operações e unificar seus negócios em toda a cadeia de valor. Mais de 1.500 clientes em mais de 200 mil locais em todo o mundo contam com nossas importantes soluções de ERP, logística, preço de combustível e nuvem de marketing para proporcionar percepções que aumentam o volume, a margem e a fidelidade do cliente. A PDI possui e opera o programa de fidelidade Fuel Rewards®, que é frequentemente classificado como um programa de economia de combustível com melhor desempenho ano após ano. Por mais de 35 anos, nosso abrangente conjunto de soluções e conhecimentos incomparáveis têm ajudado clientes de qualquer porte a reimaginarem suas empresas e oferecerem experiências excepcionais aos clientes. Para saber mais sobre a PDI, acesse www.pdisoftware.com.

Sobre o EG GroupFundado em 2001 no Reino Unido pela família Issa, o EG Group é um importante operador de postos de combustível e lojas de conveniência que já firmou parcerias com marcas globais como ESSO, BP, Shell, Carrefour, Louise Delhaize, SPAR, Starbucks, Burger King, KFC, Greggs e Subway. A empresa é reconhecida por oferecer combustível, lojas de conveniência e comida para viagem de padrão internacional. O EG Group emprega atualmente mais de 55 mil funcionários, que trabalham em aproximadamente 6.250 estabelecimentos em 10 mercados internacionais na Europa, nos Estados Unidos e na Austrália. O EG Group assumiu um importante compromisso de proporcionar uma oferta moderna de varejo de consumo que supera as expectativas e cria um verdadeiro destino varejista "one-stop" para satisfazer a missões de vários consumidores. A empresa é frequentemente reconhecida por sua inovação e investimento em ativos de lojas de conveniência, nos funcionários e nos sistemas que utiliza. Zuber Issa e Mohsin Issa, cofundadores e co-CEOs do EG Group, foram considerados conjuntamente Empreendedor do Ano de 2018 no Reino Unido pela EY. Para saber mais, acesse www.eurogarages.com.

