Comunicado do Business Wire :Additive Manufacturer Green Trade Association

O Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA), um grupo comercial global criado para promover os benefícios ambientais da manufatura aditiva (AM), anunciou hoje que dozeempresas líderes de AM de oito países se juntaram à organização para promover a sustentabilidade na AM.

A Sintavia, LLC, uma fabricante líder de aditivos com foco na indústria aeroespacial, de defesa e espacial, lançou o AMGTA no Formnext 2019. Juntando-se à Sintavia como co-fundadores estãoTaiyo Nippon Sanso Corporation (uma das empresas operacionais da Nippon Sanso Holdings Corporation), um fornecedor de gases industriais estáveis para uma ampla variedade de indústrias globais; e QC Laboratories, Inc., um laboratório de testes não destrutivos industriais e comerciais focado em componentes AM. Esses cofundadores determinarão a direção estratégica da AMGTA, fornecerão supervisão de governança e considerarão projetos de pesquisa futuros que os membros podem votar para encomendar.

As empresas que ingressam como membros participantes são: AMEXCI AB, um acelerador para a adoção de manufatura aditiva nas indústrias nórdicas; Danish AM Hub, o ponto focal da Dinamarca para o ecossistema de manufatura aditiva; EOS, o fornecedor líder mundial de tecnologia na impressão 3D industrial de metais e polímeros; GE Additive, líder mundial em design e fabricação de aditivos, um processo pioneiro que tem o poder e o potencial de transformar negócios; Materialize, incorpora três décadas de experiência em impressão 3D em uma gama de soluções de software e serviços de impressão 3D; o National Manufacturing Institute Scotland, um grupo de instalações de P&D; de manufatura lideradas pela indústria que transformam habilidades, produtividade e inovação na Escócia; Siemens Digital Industries Software, um impulsionador da transformação de design, engenharia e manufatura com seu portfólio empresarial digital Xcelerator; SLM Solutions Inc., fornecedora líder de máquinas de impressão 3D de metal industrial com foco na fabricação de aditivos de metal e tecnologia multi-laser; e Stryker, uma das empresas líderes mundiais em tecnologia médica.

"Tenho o prazer de dar as boas-vindas a cada um desses estimados membros fundadores e empresas membros participantes da AMGTA", disse Sherry Handel, diretora executiva da AMGTA. "Seu compromisso não apenas de apoiar a missão de nosso novo grupo comercial, mas também sua paixão pela sustentabilidade, posiciona bem a AMGTA para servir como um recurso-chave da indústria no avanço da sustentabilidade na indústria de AM. Estou ansioso para trabalhar com cada uma de nossas empresas membro enquanto embarcamos nesta jornada importante e emocionante juntos."

Sobre a AMGTA

A AMGTA foi fundada em novembro de 2019 para promover os benefícios ambientais da manufatura aditiva (MA) em comparação com os métodos tradicionais de manufatura. A AMGTA é uma organização não comercial e sem vínculos, aberta a qualquer fabricante que adote o método aditivo ou parte interessada do setor que atenda a certos critérios relacionados à sustentabilidade de produção ou processo.

Sherry Handel +1 954.308.0888 www.amgta.org

