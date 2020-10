Gasto militar de países europeus da OTAN aumenta em 2020

Os gastos com defesa dos países europeus da OTAN e do Canadá aumentarão pelo sexto ano consecutivo em 2020, com um terço dos países atingindo a meta de 2% do PIB, disse o secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg.

"Este ano será o sexto ano consecutivo de aumento nos gastos militares dos aliados europeus e do Canadá, com um aumento real de 4,3%. Esperamos que essa tendência continue", declarou Stoltenberg em entrevista coletiva na véspera de um reunião por videoconferência dos ministros da defesa da OTAN.

A Organização do Tratado do Atlântico Norte divulgou nesta quarta-feira seus números sobre os gastos de defesa de seus membros.

De acordo com esses dados, que são apenas estimativas para 2019 e 2020, os Estados Unidos deverão continuar contribuindo com o maior esforço orçamentário, com gastos representando 3,87% do PIB.

Os países da OTAN, a começar pela Alemanha, estão sob pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pede um esforço para atingir a meta de gastos de 2% do PIB.

Dos 30 países membros, dez estariam acima desse limite em 2020, incluindo Grécia (2,58%), Reino Unido (2,43%), Polônia (2,30%) e França (2,11%).