Enviada da ONU otimista com possibilidade de trégua na Líbia

A enviada especial da ONU para a Líbia expressou otimismo com a possibilidade de uma trégua duradoura, após dois dias de negociações em Genebra entre as partes em conflito.

"Estou bastante otimista", disse Stephanie Williams, representante especial do secretário-geral da ONU e chefe da Missão de Apoio da ONU na Líbia (Manul).

Ela também anunciou que as partes concordaram em abrir as principais estradas e com a retomada de alguns voos nacionais, o que permitirá aliviar a difícil situação da população civil.

"As duas partes chegaram a um acordo em vários pontos importantes que terão um impacto direto nas vidas e no bem-estar do povo líbio", disse Williams, antes de destacar que existe nas negociações "uma determinação para preservar a unidade e soberania do país".

A Líbia sofre com a violência e uma crise desde a queda do regime de Muamar Khadafi em 2011. Um longo conflito envolve o Governo de União Nacional (GNA), reconhecido pela ONU e com sede em Trípoli, e o marechal Khalifa Haftar que domina o leste e parte do sul do país, mas sobretudo as zonas onde estão as principais instalações de petróleo.