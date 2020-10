Nasa diz que sonda Osiris-Rex entrou em contato com asteroide Bennu

A sonda americana Osiris-Rex entrou brevemente em contato, nesta terça-feira (20) com o asteroide Bennu, conforme o previsto, confirmou a Nasa, embora o sucesso da operação de coleta de amostras só vá ser conhecida em alguns dias.

"Pouso confirmado"... "Amostragem concluída", anunciou a agência espacial durante a transmissão ao vivo das operações, arrancando aplausos da equipe ao final deste procedimento de alguns segundos, que ocorreu mais de quatro anos depois do lançamento da sonda.

"Tudo foi perfeito", explicou minutos depois o chefe da missão, Dante Lauretta, tomado pela emoção. "Escrevemos uma página na história esta tarde", completou.

Após esguichar nitrogênio comprimido na superfície de Bennu, o braço mecânico da sonda tinha como missão recolher partículas com menos de 2 centímetros de diâmetro levantadas pelo impulso.

O objetivo era acumular pelo menos 60 gramas de material durante esses poucos segundos, o que se tornaria a maior amostra extraterrestre coletada desde as missões lunares da Apollo.

A massa exata da amostra não será conhecida até sábado.

Até agora, Osiris-Rex só conseguiu enviar mensagens de confirmação, mas nenhuma imagem: a sonda só poderá fazê-lo na noite de terça a quarta-feira, assim que voltar à sua órbita e estiver a uma distância segura do asteroide, após recarregar as baterias.

Nas próximas horas e dias, a sonda enviará inúmeros dados e imagens que darão uma estimativa do resultado da amostragem.

Existe a possibilidade de que o braço da sonda não tenha conseguido pousar em uma superfície plana e aspirar a poeira, por exemplo, se ela caiu em uma grande rocha.

Em caso de insucesso, pode-se decidir por nova tentativa em outro momento.

Em março de 2021, Osiris-Rex começará sua longa viagem de volta à Terra. O lançamento do contêiner que transportará as amostras com um pouso no deserto de Utah (sudoeste dos Estados Unidos), desacelerado por um pára-quedas, está programado para 24 de setembro de 2023.