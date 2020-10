Comunicado do Business Wire :Bentley Systems

A Bentley Systems, Incorporated, líder global no fornecimento de amplos serviços em nuvem de software e gêmeos digitais para o avanço de projetos, construções e operações de infraestrutura, anunciou hoje que o Deepwater da Shell selecionou a abordagem de gêmeos digitais da Bentley para agilizar o processo de projetos de capital e acelerar o tempo para localizar petróleo.

The solution spans project conception in the early phase design through to handover. (Photo: Image courtesy of Shell Deepwater)

Com um plano de entregar diversos projetos de tie-back marítimos nos próximos 10 anos, a Shell Deepwater Projects encontrou uma oportunidade de acelerar a entrega do projeto de capital e reduzir o tempo de entrega deste, implementando um projeto digital e um ambiente de engenharia integrados. A solução abrange a concepção do projeto em sua fase inicial até a entrega.

"A Shell Deepwater Projects está desenvolvendo uma plataforma integrada de fluxo de trabalho e dados, desde a seleção do sistema até a entrega de ativos, para agilizar nossos processos de projetos de capital e acelerar o tempo para localizar o petróleo", disse GT Ju, Gerente Geral da Deepwater Projects do Golfo do México. "A plataforma está sendo desenvolvida em parceria com a Bentley aproveitando a plataforma iTwin aberta e escalável baseada em nuvem do Azure da Bentley, que fornece interoperabilidade entre os sistemas de proprietários e cadeia de suprimentos. Acreditamos que uma plataforma de ponta a ponta que nos dê visibilidade e transparência com relação aos dados de projeto e engenharia em todo o nosso portfólio será um fator fundamental para a entrega de projetos competitivos."

Comentando sobre o projeto, Nicholas Cumins, Diretor de Produtos - Bentley Systems, disse que "Think Big - Prove Small - Scale Fast - (Pense grande, comprove menos, escale rápido) resume a abordagem geral que a Shell e a Bentley compartilham nesta iniciativa. A plataforma iTWin da Bentley é ideal para fornecer acesso alinhado, seguro e visual aos dados do projeto em toda a cadeia de suprimentos e ecossistema de projetos de capital. A seleção da plataforma iTWin da Shell da Bentley valida nossa abordagem aberta dos gêmeos digitais e destaca a capacidade da plataforma de escalar para os maiores e mais complexos projetos de capital e casos de uso de engenharia dinâmica."

Investimento do fundo de aceleração da Bentley

Além disso, a Bentley anunciou que está fornecendo fundos de investimento para a FutureOn, uma empresa norueguesa de software que apoia projetos marítimos profundos para acelerar a transformação digital da indústria de petróleo e gás. O investimento prepara o cenário para que a FutureOn e a Bentley ofereçam a tecnologia de gêmeos digitais de última geração necessária para que os ecossistemas de petróleo e gás gerenciem e analisem dados, integrem-se com sistemas existentes, ofereçam visibilidade analítica e explorem rapidamente ideias de forma colaborativa.

A FutureON possui mais de 20 anos de experiência em engenharia visual especificamente no domínio marítimo de petróleo e gás. A empresa combinará seu premiado aplicativo de design de campo (FielDAP) e sua plataforma de colaboração centrada em API (FieldTwin) com a plataforma de gêmeos digitais da Bentley (iTwin) para promover organizações de usuários como a Shell Deepwater. Ambas as plataformas FutureOn e Bentley usam padrões abertos da Web para facilitar a integração e a personalização complexas, e as ofertas combinadas já estão sendo implementadas em fluxos de trabalho de exploração e produção para a criação e curadoria de gêmeos digitais marítimos.

"O investimento do Fundo de aceleração da Bentley é um marco significativo para o FutureOn e ajudará a impulsionar o crescimento de nossos negócios, evoluindo a tecnologia FutureOn, bem como aumentando nosso alcance", disse o CEO da FutureOn, Paal Roppen. "Hoje, a digitalização é mais importante do que nunca para a indústria de petróleo e gás, à medida que persistem condições de mercado desafiadoras. Tecnologias de gêmeos digitais inovadoras e disruptivas, como aquelas que desenvolvemos juntamente com a Bentley, ajudarão organizações com visão de longo prazo como a Shell Deepwater a melhorar o desempenho do projeto e dos ativos."

Sobre o FutureOn

FutureOn é uma empresa de software norueguesa jovem e ágil com paixão pela inovação e cheia de ideias criativas. A empresa conta com uma equipe de pensadores inteligentes que fornecem conteúdo visual atraente para a indústria de petróleo e gás por muitos anos e agora transformaram essa habilidade criativa em uma plataforma de software. Essa plataforma chamada FieldTwin está mudando a maneira como os engenheiros de petróleo e gás estão vendo seu mundo inteiro e colaborando de maneiras que nunca foram possíveis anteriormente. Para obter mais informações, visite www.futureon.com .

Sobre o Bentley Systems' Acceleration Fund

O Bentley Systems' Acceleration Fund foi fundado em 2020 para investir em novos e crescentes operadores em ecossistemas abertos para evoluir a infraestrutura de gêmeos digitais. O Bentley Systems' Acceleration Fund é organizado com o intuito de acelerar a criação e curadoria de gêmeos digitais e para incentivar tecnologias e inovações viabilizadas, nutrindo novos empreendimentos, fazendo investimentos minoritários, adquirindo e expandindo integradores digitais. Os investimentos até o momento incluem Digital Water Works, Digital Construction Works, Virtuosity e The Cohesive Companies. O Diretor Santanu Das está recebendo perguntas dos potenciais participantes do ecossistema em www.bentleyaccelerationfund.com .

A Bentley Systems (Nasdaq BSY) é uma empresa desenvolvedora de software de engenharia de infraestrutura. Fornecemos soluções inovadores para avançar a infraestrutura do mundo - sustentando tanto a economia global quanto o meio ambiente. Nossas soluções em software líderes da indústria são utilizadas por profissionais e empresas de todos os tamanhos para projetar, construir e operar estradas, pontes, ferrovias, trânsito, redes de água e esgoto, obras e serviços públicos, edifícios, campi, e instalações industriais. Nossas soluções incluem MicroStation, aplicação baseada em modelagem e simulação, ProjectWise para entrega de projetos, AssetWise para desempenho de ativos e rede, e a plataforma iTwin para Gêmeos Digitais de infraestrutura. A Bentley Systems emprega mais de 4.000 colaboradores e gera uma receita anual de mais de US$ 700 milhões em 172 países. www.bentley.com

