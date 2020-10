Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global expande sua plataforma na Europa Oriental com o acréscimo da firma colaboradora REVERA, uma das mais importantes firmas de advocacia da Bielorrússia, ampliando a cobertura da organização à medida que intensifica sua presença na região.

Fundada em 1998 em Minsk, a firma oferece consultoria em direito empresarial, comercial, de litígios, trabalhista, antitruste, imobiliário e de propriedade intelectual, concentrando-se em serviços tributários e direcionados a clientes privados. Liderada pelo sócio-gerente Dmitry Arkhipenko, a equipe de mais de 50 advogados da REVERA representa diversas empresas multinacionais e participa com frequência do processo legislativo da Bielorrússia. Além disso, a firma já foi reconhecida por Chambers Europe, Legal 500, IFLR 100 e Best Lawyers.

"Nossa firma vem desenvolvendo uma reputação respeitável há mais de 20 anos por meio de nosso compromisso com a boa gestão, independência e capacidade de oferecer as melhores soluções disponíveis aos clientes", afirmou Dmitry. "Será ótimo trabalhar com as firmas associadas e firmas colaboradoras da Andersen Global à medida que seguimos desenvolvendo uma organização global líder de mercado."

"Dmitry e sua equipe definiram o padrão dos serviços jurídicos na Bielorrússia e complementarão nossos recursos já existentes na Europa Oriental para suprir as crescentes necessidades de nossos clientes", declarou Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e CEO da Andersen. "Esta colaboração é mais uma prova de nosso compromisso de prestar serviços tributários e jurídicos sinérgicos de modo padronizado em todo o mundo. Ela é um marco importante para nossa estratégia de expansão na região e proporciona uma sólida plataforma para crescimento futuro ao seguirmos nos expandindo rumo ao Oriente."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de seis mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 208 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

